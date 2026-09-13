Brasil está de moda, como dicen los brasileños. He aquí por qué

La influencer Gabriela Catao posa para unas fotos en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro, el 4 de septiembre de 2026. (Foto AP/Silvia Izquierdo) AP

Durante décadas, los brasileños han lamentado que el país, así como su composición cultural y su producción, han sido subvalorados durante mucho tiempo en lo que se conoce como el “complejo de mestizo”.

Pero a medida que la atención del exterior se vuelca sobre Brasil y se consolida en 2026, algunos sostienen que podría estar en marcha un cambio con el auge del “orgullo caramelo” —una celebración omnipresente de los brasileños por los perros callejeros mestizos de color caramelo que han llegado a representar al país.

Brasil ya ha captado antes la atención y la admiración del mundo, y los brasileños observan cíclicamente que “Brasil está na moda”, o que Brasil está de moda.

Muchos sitúan la popularidad actual de esta etapa en 2023, cuando Brazilcore, una tendencia de moda con los colores de la bandera brasileña e inspirada en la cultura del país, ganó una amplia tracción global. Celebridades como Bad Bunny, Emily Ratajkowski, Hailey Bieber, Tina Kunakey, Sabrina Carpenter, Alex Consani y Addison Rae han participado en la tendencia.

“La moda era muy rígida, con muchas prendas uniformizadas", comentó Néli Pereira, doctoranda en estudios culturales en la Universidad de Sao Paulo y especialista en Brasil. "De pronto llegó esta ola desde Brasil mostrando más piel, usando más color”.

La espontaneidad y las paletas de colores vivos conectaron con un deseo de mayor ligereza.

Recientemente, la popularidad de Brazilcore se ha transformado en un fenómeno global masivo y multifacético que celebra la “brasilidade”, o la brasilidad, y va más allá de la moda para incluir música, danza, cine y deporte.

La tendencia se ve en la moda, el aumento del turismo y el poder de las estrellas

Brazilcore puede verse en las principales calles comerciales de todo el mundo y adopta formas como bikinis, microshorts, prendas de crochet, camisetas de fútbol y accesorios. Marcas, incluidos gigantes de la moda rápida como Zara y H&M, han lanzado tops en verde y amarillo o con la inscripción de Río de Janeiro, y Chanel, Jil Sander y Schiaparelli han hecho referencias a los colores nacionales de Brasil.

El entusiasmo en torno a Brasil también se ha traducido en cifras récord de turistas que visitan el país. Más de 9 millones de turistas viajaron a Brasil el año pasado, un aumento del 37% en comparación con 2024. En internet abundan las bromas sobre el CPF —la identificación fiscal individual en Brasil— como la nueva codiciada green card.

En Río, los visitantes se dirigen a la favela de Rocinha, vestidos con Brazilcore, y pagan por grabaciones en que se les ve salir a una terraza y sentarse al tiempo que un dron capta la escena y luego se aleja para mostrar el impresionante paisaje urbano de Río. Estos videos se han vuelto virales en los últimos meses.

“Si no haces el video con el dron, es como si no hubieras venido a la favela”, declaró Eduardo Maristany, un turista de 30 años de Barcelona que recientemente participó en un tour por Rocinha. Como muchos otros, Maristany eligió el país como destino luego de ver una avalancha de videos en redes sociales sobre las famosas favelas, playas y fiestas de Brasil.

No son sólo los turistas quienes se están vinculando con Brasil. Madonna, Lady Gaga y Shakira ofrecieron conciertos gratuitos en la playa de Copacabana en 2024, 2025 y 2026, respectivamente, y atrajeron al menos a un millón de asistentes cada vez, según cifras del Ayuntamiento de Río.

Y en 2024, Bruno Mars publicó un video en el que baila funk, aparentemente se hace un tatuaje del Cristo Redentor en el pecho y posa con un perro caramelo. Con más de 13 millones de “me gusta” en Instagram, el video termina con las palabras: “I love you Brazil”. Rosalía y Dua Lipa también han declarado su amor por Brasil en internet.

Por su parte, la cultura brasileña —desde el funk de Anitta hasta películas nominadas al Premio de la Academia como "I’m Still Here" y "The Secret Agent"— está siendo celebrada en los escenarios más grandes del mundo y en toda la red, impulsando a toda velocidad el poder blando de Brasil.

Brasil es conocido por su complejidad y su presencia en internet

Con frecuencia se dice del país que “Brasil no es para aficionados”. La frase, repetida una y otra vez, alude a la complejidad del país de tamaño continental, donde exuberantes celebraciones de la vida —encarnadas por el Carnaval— coexisten con la violencia, la pobreza y escándalos políticos propios de telenovelas.

Bruno Pompeu, profesor de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, explicó que las ambigüedades de Brasil “tienen sentido en un mundo lleno de conflictos, desigualdades y escasez”.

La formidable presencia del país en internet también está contribuyendo a la actual ola de interés por Brasil. El país de más de 200 millones es uno de los más conectados del mundo, y los usuarios de redes sociales están mostrando la cultura del país, aparentemente infinita y con múltiples capas.

“Brasil palpita creatividad y tiene esta característica muy particular de interactuar en internet de manera colectiva", afirmó Eduardo Lorenzi, director general de operaciones para América Latina en TikTok. "Es común que el contenido se transforme rápidamente en memes y referencias culturales”.

Los brasileños son conocidos por su alto nivel de participación, una característica muy buscada en la economía de la atención.

Courtney Henning Novak, una californiana y prolífica lectora y escritora, desarrolló una comunidad en línea compuesta mayormente por seguidores brasileños después que se volviera viral su entusiasta reseña de un libro de 1881 del autor brasileño Joaquim Maria Machado de Assis.

“Los brasileños aman comentar. Recibo más mensajes de los que puedo seguir, y hay mucha energía positiva”, señaló.

Para la industria global del entretenimiento, las marcas, los organizadores de eventos, las empresas y los influencers, Brasil representa un mercado clave y una base de fans excepcionalmente valiosa.

Vitor Oliveira, un guía turístico de 36 años de Rocinha, atribuye a las redes sociales la explosión del turismo en su barrio.

“Los influencers que vinieron aquí cambiaron el juego y fueron primordiales para el aumento del turismo en Río y especialmente en Rocinha”, sostuvo.

Más allá de la interacción digital, el actual momento de Brasil bajo los reflectores es el resultado de una confluencia de factores que involucran política, diplomacia, cultura y economía, aseveró Pereira, al señalar políticas que apoyan la difusión de la cultura brasileña y un enorme esfuerzo por atraer turistas por parte de Embratur, la agencia gubernamental de turismo de Brasil.

La popularidad de Brasil podría empezar a desvanecerse

Como todas las tendencias, esta probablemente se desvanecerá, dicen expertos, que pronostican que la próxima elección y el regreso de la polarización política podrían disminuir la asociación del amarillo y el verde con la alegría.

El comediante francés Paul Cabannes, radicado en Sao Paulo y con millones de seguidores en distintas plataformas, publica contenido humorístico sobre Brasil y ha observado cómo se disparó el número de extranjeros que producen contenido casi exclusivamente sobre Brasil.

“Es una fórmula que se está cansando un poco. Creo que es más difícil tener éxito haciendo esto que antes”, dijo.

En un mundo cada vez más multipolar, muchos brasileños creen que el poder blando del país llegó para quedarse. Pero Pereira prevé que el “complejo de mestizo” de Brasil resurgirá si se desvanece la atención actual del exterior.

“Una vez que la gente deje de darnos esas palmaditas en la cabeza, todo volverá”, advirtió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP