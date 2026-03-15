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Brandon Ingram explota con 34 puntos y los Raptors frenan a los Pistons 119-108

TORONTO (AP) — Brandon Ingram anotó 34 puntos, la mayor cifra del partido, y los Raptors de Toronto derrotaron 119-108 a los Pistons de Detroit el domingo.

Jonathan Mogbo, izquierda, de los Raptors de Toronto, le arrebata el balón a Ronald Holland II (5), de los Pistons de Detroit, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de marzo de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
Jonathan Mogbo, izquierda, de los Raptors de Toronto, le arrebata el balón a Ronald Holland II (5), de los Pistons de Detroit, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de marzo de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

RJ Barrett sumó 27 unidades y seis rebotes para Toronto, que ha ganado dos partidos consecutivos.

La victoria ayudó a los Raptors a mantenerse en el sexto puesto de la Conferencia Este.

Jakob Poeltl y Scottie Barnes lograron cada uno un doble-doble. Poeltl terminó con 21 tantos y 18 rebotes, su mejor marca de la temporada, mientras que Barnes aportó 14 unidades y 10 rebotes para Toronto.

Cade Cunningham anotó 33 puntos y repartió nueve asistencias, mientras que a los Pistons, líderes de la clasificación, se les cortó una racha de tres victorias.

Jalen Duren consiguió un doble-doble con 20 puntos y 11 rebotes, mientras que Tobias Harris anotó 21 para Detroit.

Detroit lanzó con un 64,9% en la primera mitad, pero se enfrió en el tercer cuarto, al acertar apenas el 26,9%.

La victoria fue uno de los mejores esfuerzos defensivos de Toronto en la temporada, ya que los Raptors superaron un mal acierto en tiros de tres puntos.

Ingram encestó un triple lejano cuando quedaban 2:30 del tercer cuarto para darle a los Raptors una ventaja de 12 puntos y culminó una racha de 9-2.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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