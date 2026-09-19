Boyd pone fin a racha de 6 aperturas sin ganar y Cachorros vencen 5-2 a Rojos

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El lanzador de los Cachorros de Chicago, Matthew Boyd, completa su movimiento tras un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el sábado 19 de septiembre de 2026. (Foto AP/Kareem Elgazzar) AP

Michael Busch conectó un jonrón para romper el empate ante Nick Lodolo (3-6) en la sexta entrada para poner el marcador 3-2, y llegó a 20 cuadrangulares por tercera vez en cuatro temporadas.

Swanson añadió un batazo en la novena entrada contra Zach McCambley, el jonrón de Swanson y el primero desde el 12 de agosto. Swanson regresó el viernes tras una distensión en el oblicuo izquierdo que lo había marginado desde el 16 de agosto.

Chicago (86-69), que lidera las Grandes Ligas con 214 jonrones, comenzó el día empatado con Filadelfia y San Diego por los tres boletos de comodín de la Liga Nacional.

Boyd (9-5) estaba 0-4 desde que venció a Kansas City el 9 de agosto. Permitió dos carreras —una limpia— y dos hits en cinco entradas como parte de una labor de cuatro imparables.

Lodolo permitió tres carreras y seis hits en siete entradas por los Rojos, que han perdido nueve de 12.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP