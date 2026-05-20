americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bóveda de Semillas de Svalbard gana el Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

MADRID (AP) — La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Noruega, se hizo el miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional por la “cooperación silenciosa de esta infraestructura crítica y estratégica como legado para las generaciones futuras”, según el jurado que concede los galardones.

ARCHIVO - Una vista exterior de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, el banco de semillas en Svalbard, Noruega, el 2 de marzo de 2016. (Heiko Junge/NTB scanpix via AP, Archivo)
ARCHIVO - Una vista exterior de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, el banco de semillas en Svalbard, Noruega, el 2 de marzo de 2016. (Heiko Junge/NTB scanpix via AP, Archivo) AP

El banco de semillas subterráneo, ubicado en Spitsbergen, una isla del archipiélago noruego de Svalbard, se inauguró en 2008. En sus tres almacenes alberga más de 1,3 millones de muestras de alrededor de 6.300 especies de plantas, en su mayoría arroz, trigo y cebada, pertenecientes a 129 instituciones y gobiernos depositantes. También contiene sorgo, frijol, maíz, caupí, soya, kikuyo y garbanzo.

La iniciativa, liderada por Noruega, está impulsada por “un modelo de multilateralismo eficaz”, apuntó el acta. Podría ayudar a garantizar el suministro futuro en caso de pérdida de los cultivos debido a desastres naturales, conflictos humanos o cambios en las políticas, entre otros.

Cuenta con la colaboración de países, instituciones científicas y organizaciones internacionales de todo el mundo “en torno al objetivo común de garantizar la base genética de los sistemas alimentarios y el conocimiento acumulado durante milenios por las distintas culturas agrarias de todo el planeta”, indicó el jurado.

El listado de galardonados que recibirán su premio en una ceremonia en octubre en Oviedo, en el norte de España, incluye al estudio japonés de animación Studio Ghibli en la categoría de Comunicación y Humanidades; la compositora y artista visual estadounidense Patti Smith en Artes, y a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer, en Investigación Científica y Técnica.

En las próximas semanas se fallarán las categorías de Letras, Ciencias Sociales, Deportes y Concordia. El reconocimiento incluye un premio de 50.000 euros.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: Ni siquiera tienen pruebas

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter