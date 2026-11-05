Bortoleto y Câmara llevan su amistad de infancia a la parrilla del Gran Premio de Brasil

El piloto brasileño de Haas Rafael Camara, su compatriota de Audi Gabriel Bortoleto y el argentino de la escudería Alpine Franco Colapinto asiste a la conferencia de prensa del Grran Premio de Brasil el jueves 5 de noviembre del 2026. (AP Foto/Andre Penner) AP

El piloto de Audi Gabriel Bortoleto, de 22 años, fue una de las primeras personas en enterarse de que su amigo Rafael Câmara, de 21, ocuparía el asiento de Haas que dejó Esteban Ocon para la carrera en Sao Paulo. Haas anunció el cambio dos días después del Gran Premio de la Ciudad de México, después de que el japonés Ryo Hirakawa reemplazara al francés el fin de semana anterior.

Será la primera vez desde 2016 que Brasil, un país con múltiples campeones de F1 del calibre de Ayrton Senna, Nelson Piquet y Emerson Fittipaldi, tenga a dos pilotos en la parrilla.

Câmara afirmó el jueves en una conferencia de prensa que no sabe si será su única carrera en la categoría esta temporada para poder seguir luchando por el título de F2 —lidera la clasificación por siete puntos con dos carreras por disputarse. Haas ya le dio un contrato de un año para 2027.

“Es algo que se discutirá”, manifestó Câmara cuando le preguntaron si regresaría a la F2 después de Brasil, si haría ambas series hasta el final de la campaña o si se enfocaría solo en la F1. “Solo quiero asegurarme de pasarla muy bien este fin de semana”.

“No creo que vaya a ser un fin de semana fácil, habrá muchas cosas que aprender”, añadió el piloto de Haas. “Solo me concentraré en las cosas que puedo controlar”.

Al preguntársele a Bortoleto si le dio algún consejo sobre la F1 a su amigo, se mostró sorprendido.

“Yo solo he corrido aquí durante dos años. Él es talentoso, se merece estar aquí”, expresó el piloto de Audi.

Bortoleto señaló que el hecho de que ambos estén en la máxima categoría del automovilismo “es un milagro” por lo caro que se ha vuelto el deporte en Brasil.

“Ojalá el deporte pueda ser más accesible en el futuro”, comentó.

Bortoleto se encuentra actualmente en la 14.ª posición del campeonato de pilotos con 14 puntos. En el campeonato de constructores, el objetivo de Audi es superar a Haas, que llega con cuatro puntos de ventaja antes de Brasil.

Hirakawa, que sumó puntos para Haas con su décimo puesto en México, no está disponible para conducir en Brasil este fin de semana debido a un compromiso previo con Toyota en el cierre de temporada del Campeonato Mundial de Resistencia la próxima semana, un evento en el que sigue en la pelea por el título de pilotos.

Ocon dejó el equipo después de que surgieran reportes de un altercado físico entre él y el director del equipo, Ayao Komatsu. El piloto francés negó que hubiera ocurrido algún incidente de ese tipo.

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FUENTE: AP