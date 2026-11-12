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Booker aporta 30 puntos y Suns vencen a Hornets 101-96 en 1er duelo de Bridges ante Charlotte

PHOENIX (AP) — Devin Booker anotó 30 puntos, repartió siete asistencias y robó tres balones por los Suns de Phoenix, que se impusieron el jueves 101-96 sobre los Hornets de Charlotte.

Devin Booker, de los Suns de Phoenix, dribla a Naz Reid, de los Hornets de Charlotte, en el encuentro del jueves 12 de noviembre de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri)
Devin Booker, de los Suns de Phoenix, dribla a Naz Reid, de los Hornets de Charlotte, en el encuentro del jueves 12 de noviembre de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Miles Bridges consiguió la victoria en su primer enfrentamiento contra su equipo anterior. Los Suns ganaron por cuarta vez en cinco partidos tras un inicio de 1-5. Dillon Brooks sumó 15 puntos y Collin Gillespie aportó 13 para los Suns.

Bridges terminó con 11 puntos y seis rebotes. La duodécima selección del draft de 2018 pasó sus primeras siete temporadas en Charlotte, donde es tercero en la historia en puntos, antes de ser traspasado a Phoenix en un acuerdo que envió a Grayson Allen y Royce O’Neale a los Hornets.

Coby White anotó 21 puntos y Naz Reid registró 16, al acertar 6 de 18 tiros de campo por los Hornets. Allen aportó 14 puntos y Christian Anderson terminó con 13.

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FUENTE: AP

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