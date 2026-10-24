Booker anota 43 puntos en triunfo de Suns 131-122 sobre Warriors, que caen a 0-3

Compartir en:









El guardia de los Suns de Phoenix, Devin Booker (15), realiza un tiro de tres puntos por encima del delantero de los Warriors de Golden State, Georges Niang (32), durante un partido de básquetbol de la NBA, el sábado 24 de octubre de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin) AP

Los Warriors —que jugaban por tercera vez en cuatro días— cayeron a 0-3 por primera vez en 19 años mientras daban descanso a varias piezas clave, entre ellas Stephen Curry (rodilla derecha), Brandin Podziemski (zona lumbar), Draymond Green (zona lumbar) y Al Horford (zona lumbar).

Booker anotó 17 puntos en el tercer cuarto y Jordan Goodwin encestó un triple justo antes de la bocina para darle a los Suns una ventaja de 102-92 al entrar al cuarto periodo. Los Warriors se mantuvieron cerca durante algunos minutos más, pero los Suns terminaron por despegarse y Luke Kennard clavó un triple para ampliar la ventaja a 117-102 con seis minutos por jugar.

Kennard terminó con 11 puntos, al acertar 3 de 5 desde la línea de 3 puntos, exactamente lo que el equipo esperaba cuando lo firmó en la temporada baja. Dillon Brooks aportó 15 puntos y cinco asistencias.

Golden State fue liderado por el novato Yaxel Lendeborg, quien anotó un máximo de la temporada de 26 puntos y encestó seis triples. De'Anthony Melton agregó 25 puntos con 8 de 13 en tiros de campo.

___

FUENTE: AP