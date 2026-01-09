americateve

Booker anota 31 puntos, Brooks suma 27 y Suns vencen 112-107 a Knicks

PHOENIX (AP) — Devin Booker anotó 31 puntos y Dillon Brooks agregó 27 mientras los Suns de Phoenix vencieron 112-107 a los Knicks de Nueva York el viernes por la noche.

El alero Dillon Brooks (3), de los Suns de Phoenix, se enfila a la canasta superando al pívot Mitchell Robinson, izquierda, de los Knicks de Nueva York, para anotar en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 9 de enero de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)
El alero Dillon Brooks (3), de los Suns de Phoenix, se enfila a la canasta superando al pívot Mitchell Robinson, izquierda, de los Knicks de Nueva York, para anotar en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 9 de enero de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)

Royce O'Neale tuvo 12 unidades con un cuatro de seis en triples y Mark Williams diez para ayudar a Phoenix a ganar por cuarta vez en cinco juegos. Brooks lanzó ocho de 15 desde el campo, incluyendo cinco de nueve desde más allá del arco. Booker solo acertó diez de 23, pero hizo cuatro de seis tiros de tres.

Jalen Brunson anotó 27 tantos para liderar a los Knicks, quienes han perdido cinco de siete. Miles McBride tuvo 17 puntos, Karl-Anthony Towns agregó 15. además de 12 rebotes, OG Anunoby también anotó 15 y Jordan Clarkson 12 y Mikal Bridges 11.

Los Knicks estaban 12 puntos abajo al final del tercer cuarto antes de que un triple de Onunoby con 7:47 por jugar en el cuarto los acercara a 96-92. Mitchell Robinson hizo una bandeja y luego una retacada de alley-oop para reducir el déficit de los Knicks a 101-99 con 4:10 restantes, y Anunoby hizo dos tiros libres para empatar el marcador poco más de un minuto después.

Booker encestó un tiro para poner a los Suns nuevamente adelante, y O'Neale hizo un triple para aumentar la ventaja a cinco con 1:16 por jugar. El tiro de McBride lo dejó en 106-103 unos 20 segundos después. Grayson Allen hizo dos tiros libres con 14 segundos por jugar antes de que Bridges hiciera un triple para acercar a los Knicks a dos nueve segundos después. Allen fue objeto de falta en la jugada de saque siguiente e hizo ambos tiros libres.

Anunoby hizo uno de tres tiros libres con dos segundos restantes, y Brooks hizo dos desde la línea con 0,8 segundos restantes para sellar la victoria.

