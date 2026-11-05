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Booker anota 30 puntos y guía a Suns hacia triunfo ante el Magic, 117-104

PHOENIX (AP) — Devin Booker anotó 30 puntos, Dillon Brooks sumó 24 y los Suns de Phoenix cortaron una racha de cuatro derrotas al vencer el jueves 117-104 al Magic de Orlando.

Miles Bridges, de los Suns de Phoenix, festeja un triple en el partido del jueves 5 de noviembre de 2026 ante el Magic de Orlando (AP Foto/Ross D. Franklin)
Miles Bridges, de los Suns de Phoenix, festeja un triple en el partido del jueves 5 de noviembre de 2026 ante el Magic de Orlando (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Los Suns ganaron una noche después de caer en casa ante Portland. El Magic ha perdido tres duelos seguidos.

Booker y Brooks encestaron triples consecutivos a mitad del tercer cuarto para ampliar la ventaja de los Suns a 78-60, y llevaron esa diferencia a 96-73 de cara al cuarto periodo. Un triple de Collin Gillespie con 9:20 por jugar les dio a los Suns una ventaja de 30 puntos, la mayor de la noche.

Miles Bridges añadió 18 puntos y estableció su mejor cifra de la temporada con 13 rebotes. Los Suns acertaron 17 de 34 (50%) en triples —Booker y Brooks encestaron cuatro cada uno.

Por Orlando, Wendell Carter Jr. contabilizó 27 puntos con 10 de 12 en tiros de campo y agregó 13 rebotes; Tristan da Silva anotó 18 desde la banca, mientras que Franz Wagner registró 15 unidades y 15 asistencias. El Magic cometió 25 pérdidas de balón, que los Suns convirtieron en 36 puntos.

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FUENTE: AP

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