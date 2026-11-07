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Booker anota 24, Suns superan a Rockets 102-99 e hilan triunfos por 1ra vez

PHOENIX (AP) — Devin Booker anotó 24 puntos, incluidos siete seguidos para romper el empate en los minutos finales, y los Suns de Phoenix resistieron ante los Rockets de Houston para imponerse el sábado por 102-99.

Miles Bridges y Jalen Green, de los Suns de Phoenix, festejan el triunfo sobre los Rockets de Houston, el sábado 7 de noviembre de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri)
Miles Bridges y Jalen Green, de los Suns de Phoenix, festejan el triunfo sobre los Rockets de Houston, el sábado 7 de noviembre de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Booker rompió el empate a 95 con una canasta cuando faltaban poco menos de 4 minutos, y luego encestó un triple para poner el marcador 100-95. Otra canasta a falta de 2:30 minutos amplió la ventaja de Phoenix a siete puntos, y Houston no pudo remontar.

El exjugador de los Suns Kevin Durant falló un intento de triple en los últimos segundos y Phoenix dejó correr el reloj.

Jalen Green sumó 16 puntos, Miles Bridges aportó 13 tantos y 10 rebotes, y Dillon Brooks anotó 11 por los Suns, que cortaron una racha de ocho derrotas seguidas ante los Rockets.

Con su victoria sobre Orlando el jueves por la noche, los Suns han ganado partidos consecutivos por primera vez esta temporada.

Durant lideró a los Rockets con 21 puntos y 10 rebotes. Amen Thompson anotó 17 unidades, Fred VanVleet sumó 16, mientras que Jabari Smith Jr. y Alperen Sengun añadieron 15 cada uno.

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