Bolte conecta su 1er jonrón en MLB y los A's pegan 5 más para vencer 7-5 a Cerveceros

Compartir en:









Henry Bolte (33), de los Atléticos, recorre las bases tras conectar un jonrón de dos carreras durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el martes 9 de junio de 2026, en Las Vegas. (Foto AP/Caroline Brehman) AP

Bolte, ascendido el 13 de mayo desde las ligas menores, conectó un cambio de velocidad en cuenta de 1-1 lanzado por Robert Gasser y envió la pelota a 446 pies hacia el jardín derecho-central para darle a los A's una ventaja de 3-2 en la segunda entrada.

Tyler Soderstrom rompió un empate 3-3 con un jonrón de dos carreras en la quinta, y los A's también recibieron vuelacercas en solitario de Nick Kurtz, Jonah Heim y Zack Gelof.

Cada integrante de ese trío también se voló la barda el lunes por la noche, cuando los A's conectaron siete jonrones en la casa de su filial de Triple-A, en una alocada derrota 15-14 ante Milwaukee que se definió en 12 entradas.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Compartir en:







