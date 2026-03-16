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Bolivia viaja a México para su última carta de clasificar al Mundial vía repechaje

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia emprendió viaje el lunes a México para disputar un repechaje intercontinental que representa la última oportunidad de clasificarse a la Copa Mundial de fútbol por primera vez en 32 años.

ARCHIVO - El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe antes de una conferencia de prensa en el Rockefeller Plaza, el 16 de junio de 2022, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray, Archivo)
ARCHIVO - El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe antes de una conferencia de prensa en el Rockefeller Plaza, el 16 de junio de 2022, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray, Archivo) AP

La Verde intentará convertirse en la séptima selección de Sudamérica presente en el torneo que se disputará a partir de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

Los bolivianos enfrentarán en una semifinal a Surinam en Monterrey el 26 de marzo. Cinco días después, el ganador de ese cruce se medirá contra Irak por el boleto para acceder al Grupo I en el que esperan Francia, Senegal y Noruega.

“Viajamos con la sensación de haber hecho bien las cosas”, dijo el técnico boliviano Oscar Villegas antes de partir.

Bolivia culminó su preparación goleando 3-0 Trinidad y Tobago el domingo en Santa Cruz en el oriente del país.

La Verde no se clasifica a un Mundial desde 1994 que se jugó en Estados Unidos.

Villegas convocó a 28 jugadores para afrontar el repechaje, y 16 de ellos juegan en clubes del exterior entre los cuales destacan el atacante Miguel Tercero y el defensor Marcelo Tórrez, ambos del Santos brasileño. Muchos de los legionarios se integrarán directamente en México.

“Hemos estado preparando este viaje durante meses, con mucha planificación y tratando de tener todo controlado”, dijo Carlos Pino, coordinador de la Verde.

La delegación boliviana se instalará en Monterrey y hará sus preparaciones en el complejo La Capilla.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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