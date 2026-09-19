Bolivia se prepara para enfrentar a Argentina y Paraguay en amistosos en la fecha FIFA

Compartir en:









Entre los llamados destacan 15 futbolistas que juegan en el exterior, diez en el fútbol local y uno que está sin club, el portero Guillermo Viscarra quien jugó hasta finales de julio en el club peruano Alianza Lima.

El partido con Paraguay será el 27 de septiembre en Washington y el día 30 contra Argentina en Buenos Aires sin Lionel Messi en la cancha.

Entre los legionarios destaca el goleador boliviano Miguel Terceros del Santos brasileño, el regreso del delantero José Martínez del CSKA 1948 Sofia de Bulgaria y la ausencia del atacante Moisés Paniagua, quien está inactivo en el Wydad FC de Marruecos.

Bolivia quedó eliminada en la fase de repesca en el reciente Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y ocupa el puesto 77 en la Ranking FIFA.

Plantel Porteros: Guillermo Viscarra sin club, Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers, Uruguay), Rodrigo Banegas( Strongest)

Defensores: Diego Medina (CSKA 1948 Sofia, Bulgaria), Yomar Rocha (Akron Tolyatti, Rusia), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti), Carlos Medina (Always Ready), Marcelo Tórrez (Santos, Brasil), Luis Haquín (Khor Fakkan (Emiratos Árabes Unidos), Efraín Morales (Montreal, Canadá), Diego Arroyo (Petah Tikva, Israel) y Richet Gómez (Always Ready).

Mediocampistas: Gabriel Villamil (Liga de Quito, Ecuador), Héctor Cuéllar (CSKA 1948 Sofia), Óscar López (Getafe, España), Robson Matheus (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Ramiro Vaca (Wydad FC, Marruecos), Pablo Raí Lima ( Always Ready) Delanteros: Miguel Terceros (Santos, Brasil), Jesús Maraude (Always Ready), Leonardo Viviani (Aurora), Guilmar Centella (Blooming), Fernando Nava, Nacional, Portugal), José Flores (Oriente Petrolero) y José Martínez (CSKA1948 Sofía) ___ Ver aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP