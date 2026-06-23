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Bolivia retorna gradualmente a la normalidad tras más de 50 días de protestas

LA PAZ, Bolivia (AP) — Camiones repletos de huevos, carne de pollo, verduras y otros alimentos comenzaron el martes a abastecer los mercados y puestos de venta en ciudades como La Paz y El Alto a medida que Bolivia regresa lentamente a la normalidad tras el despeje de las rutas y después de más de 50 días de protestas antigubernamentales.

Una mujer vende huevos desde un camión en La Paz, Bolivia, el martes 23 de junio de 2026. (Foto AP/Juan Karita)
Una mujer vende huevos desde un camión en La Paz, Bolivia, el martes 23 de junio de 2026. (Foto AP/Juan Karita) AP

El presidente Rodrigo Paz dijo el martes a la prensa local que “el bloqueo ha sido derrotado” y aseguró que continuará dialogando con todas las organizaciones como “parte del reencuentro entre todos los bolivianos”.

En el cuarto día del estado de excepción declarado por Paz para frenar los bloqueos —los cuales paralizaron a La Paz y otras ciudades en uno de los conflictos más largos que provocaron desabastecimiento de alimentos, gasolina y oxígenos medicinal —, los precios de los alimentos comenzaban a volver a la normalidad, según constató The Associated Press durante un recorrido. Unos treinta huevos, que se vendían en 65 y 70 bolivianos (10 dólares) durante el largo bloqueo, se conseguían el martes en 30 y 35 bolivianos (5 dólares).

Después de varias semanas de no poder hacerlo, algunos productores también llegaron hasta un barrio popular para vender directamente desde sus camiones a la población.

Martha Troche, de 51 años, llegó junto con su esposo a La Paz en su camión desde la región productora de Santa Cruz tras estar varados dos semanas en los bloqueos.

“Íbamos a perder toda la producción de huevos, ahora vamos a venderlos para llevar a mi esposo al médico”, dijo Troche a la AP. Explicó que a raíz de la falta de agua su esposo sufre de temblores y teme que se deba a algún problema en los riñones.

Elsa Callisaya, una mujer aymara de 61 años, aseguró que después de un mes comprará un pollo para preparar un plato típico de La Paz y reunir a sus cinco hijos. “Antes era muy caro, a mí no me alcanzaba”, agregó.

Mientras tanto, la Administradora Boliviana de Carreteras realizaba la limpieza de las vías a nivel nacional, incluyendo las del centro del país, donde se mantuvieron los cortes de ruta hasta el lunes. El expresidente Evo Morales (2006-2019) llamó la víspera a sus seguidores a paus ar las protestas en esa y otras zonas.

El presidente Paz afirmó que el estado de excepción se mantendrá pese a que el país vuelve poco a poco a la normalidad. “Bolivia se tiene que ordenar porque no se puede volver a repetir lo que ocurrió estos últimos 50 días”, agregó.

Los estudiantes de La Paz y su vecina ciudad de El Alto volvieron a las aulas el martes después de más de un mes de pasar clases virtuales. Aunque aún hay filas de autos en las gasolineras en busca de carburante, la petrolera estatal aseguró que se agiliza el abastecimiento.

Desde inicios de mayo tres sectores sindicales comandaron las protestas: la Central Obrera Boliviana (COB), que firmó un acuerdo con el gobierno el viernes; el sindicato campesino-indígena Túpac Katari, que lideró los bloqueos en La Paz y ordenó el repliegue tras el estado de excepción y los seguidores de Morales que dejaron las protestas a pedido del exgobernante.

Las pérdidas totales por los bloqueos superan los 2.500 millones de dólares, según estimaciones del sector empresarial.

FUENTE: AP

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