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Bolivia pide a embajadora de Colombia que "concluya sus funciones" tras declaraciones de Petro

LA PAZ , Bolivia (AP) — El gobierno boliviano solicitó el miércoles a la embajadora de Colombia que “concluya sus funciones” en el país tras las declaraciones del mandatario colombiano Gustavo Petro sobre las protestas que piden la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz.

La embajadora Elizabeth García fue emplazada a dejar la nación andina para “preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos”, informó en un comunicado de prensa la cancillería de Bolivia y agregó que la “decisión no constituye una ruptura de relaciones diplomáticas” con Colombia.

El domingo Petro publicó en su cuenta de X que “Bolivia vive una insurrección popular” que “es la respuesta a la soberbia geopolítica”. A su vez aseguró que su gobierno estaba dispuesto, si era invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana.

Horas después la cancillería boliviana calificó de “improcedente cualquier intervención en política interna”.

Paz asumió hace seis meses el poder en Bolivia después de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) y dio un giro a las relaciones diplomáticas de sus antecesores al acercarse a Estados Unidos, cuyo embajador había sido expulsado en 2008.

Desde hace tres semanas el mandatario boliviano enfrenta fuertes protestas y bloqueos de diferentes sectores sociales, incluidos seguidores de Morales, que reclaman su renuncia.

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