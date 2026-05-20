Bolivia pide a embajadora de Colombia que "concluya sus funciones" tras declaraciones de Petro

La embajadora Elizabeth García fue emplazada a dejar la nación andina para “preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos”, informó en un comunicado de prensa la cancillería de Bolivia y agregó que la “decisión no constituye una ruptura de relaciones diplomáticas” con Colombia.

El domingo Petro publicó en su cuenta de X que “Bolivia vive una insurrección popular” que “es la respuesta a la soberbia geopolítica”. A su vez aseguró que su gobierno estaba dispuesto, si era invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana.

Paz asumió hace seis meses el poder en Bolivia después de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) y dio un giro a las relaciones diplomáticas de sus antecesores al acercarse a Estados Unidos, cuyo embajador había sido expulsado en 2008.

Además, después de 18 años la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) intercambia información con Bolivia.

Desde hace tres semanas el mandatario boliviano enfrenta fuertes protestas y bloqueos de diferentes sectores sociales, incluidos seguidores de Morales, que reclaman su renuncia.

Morales, cercano a Petro, está atrincherado en su feudo cocalero en el centro de Bolivia desde donde evade una orden de detención por el presunto abuso de una menor. La pasada semana no se presentó al inicio del juicio por ese cargo y sumó una declaratoria de rebeldía y una segunda orden de arresto.

Por efecto de las protestas, los mercados de La Paz están desabastecidos y a los hospitales les quedan pocas horas de oxígeno medicinal para los enfermos.

FUENTE: AP