Bolivia inicia un plan para reforzar la seguridad en la frontera en coordinación con Brasil

El presidente Rodrigo Paz, en el centro, saluda junto al comandante de las Fuerzas Armadas, el general Víctor Hugo Valderrama, a la izquierda, durante un desfile militar con motivo del 201.º aniversario del Ejército boliviano en El Alto, Bolivia, el viernes 7 de agosto de 2026. (Foto AP/Juan Karita) AP

Paz lanzó la medida desde la región de Guayaramerín, al norte de Bolivia y vecina de Brasil, donde la Policía boliviana realizó patrullajes terrestres, mientras que la Fuerza Naval lo hizo en lanchas a lo largo del río que comparten ambas naciones. También se efectuaban operativos en otras tres regiones bolivianas —Beni, Pando y Santa Cruz— las cuales comparten una frontera de 3.400 kilómetros con Brasil.

“¿Quién quiere venir a hacer turismo si tiene riesgo de que el día de mañana tendrá un conflicto de inseguridad?”, preguntó Paz en su discurso. “¿Quién quiere invertir en una ciudad donde no hay seguridad?”, acotó.

Esto ocurre días después de que se registró en otra localidad de la frontera una balacera que no dejó heridos, pero sí cuatro aprehendidos, dos de ellos eran miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) y se encontraban en medio de una pelea por rutas de narcotráfico con su rival, el Comando Vermelho (CV). Ambas bandas delincuenciales son consideradas terroristas por Estados Unidos.

Los expertos aseguran que estas rutas estaban operadas por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en Bolivia y entregado en marzo a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En medio de la disputa por las rutas de la droga —que en su gran mayoría van desde Bolivia hacia Brasil—, se ha incrementado en las últimas semanas los delitos en la frontera que han dejando al menos a 15 personas asesinadas, entre ellas un oficial de policía boliviano.

El plan “es para sentar presencia de Estado”, dijo el comandante de la policía, Mirko Sokol. Bolivia es considerado el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú.

El operativo es coordinado con Brasil con el objetivo de evitar que los delincuentes escapen por la frontera entre ambos países. En el acto Paz estuvo acompañado por varias autoridades brasileñas del estado de Rondonia.

“Como alcalde de Guajará-Mirim, reafirmo mi compromiso con una frontera más segura e integrada, preparada para nuevas oportunidades”, escribió en su cuenta de Facebook Fábio Netinho, alcalde de dicha ciudad fronteriza con Bolivia.

Paz indicó en el evento que en los casi 20 años de gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) se relajaron los controles en la frontera, lo que según el mandatario facilitó la expansión del crimen organizado. El ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, reconoció recientemente el aumento de delitos como asaltos y asesinatos en esa zona limítrofe.

FUENTE: AP