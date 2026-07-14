Bolivia: avanza juicio por presunto intento de golpe; otorgan detención domicialiaria a exmilitar

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La defensa prevé que en los próximos días salga de la cárcel Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército, acusado de haber encabezado en junio de 2024 la presunta rebelión contra el entonces presidente Luis Arce (2020-2025).

“Me siento contento”, dijo Zúñiga ante las consultas de la prensa sobre la decisión. Las declaraciones se dieron luego de que la policía lo trasladó desde el centro penitenciario en La Paz hasta el juzgado para que asista al juicio, que se encuentra en su etapa oral.

El abogado defensor Eduardo León explicó que Zúñiga primero debe cumplir varios requerimientos ordenados por el juez, entre ellos el pago de una fianza de 200.000 bolivianos (más de 20.000 dólares).

Zúñiga, entre otros 21 acusados, enfrenta cargos por alzamiento armado. Sin embargo, después de ser detenido aseguró que Arce y su gobierno habían planificado la rebelión para mejorar su popularidad y desviar la atención de la crisis económica y las disputas internas. En su momento, el expresidente negó las acusaciones.

En junio de 2024, en un confuso evento, Arce enfrentó cara a cara a Zúñiga en las puertas del Palacio de Gobierno mientras tanquetas militares se mantenían apostadas en la Plaza Murillo, que alberga a las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El gobierno de entonces aseguró que se había tratado de un intento de golpe de Estado.

El juicio por estos hechos inició el lunes en un contexto político muy diferente. Arce se encuentra actualmente en prisión, detenido preventivamente por un caso de presunta corrupción.

Los otros acusados se encuentran prestando declaración y en su mayoría fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la prisión, informó León. FUENTE: AP