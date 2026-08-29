Bolivia abre otra imputación judicial contra asesor presidencial implicado en caso de femicidio

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El estratega digital compareció de forma virtual desde su celda en un penal de Santa Cruz donde está detenido preventivamente por 6 meses por tentativa de feminicidio, mientras que la audiencia judicial del sábado se desarrolló en La Paz donde la fiscalía abrió otra causa tras encontrar dinero en domicilios de sospechoso.

Cerimedo asesoró en la segunda vuelta en la que Paz resulto ganador y estuvo el inicio del gobierno del mandatario aunque aunque no tuvo un cargo formal en el estructura estatal según explicó el vocero presidencial José Luis Gálvez. En fotos divulgadas por la novia, se ve a Cerimedo cerca del mandatario junto a ministros de Estado.

“Vine a Bolivia a instalar mis empresas digitales y planeaba traer a mi familia. Con el presidente (Rodrigo Paz) tuve una charla de amigos; yo viajaba de forma permanente y el presidente requería una persona permanente y presente que yo no podía cumplir. Lo de Nadie Beller (su novia) fue una aventura y toda la acusación se basa en Tik Tok. Me arruinó la vida”, dijo Cerimedo en la audiencia cautelar.

Beller una abogada de 33 años acusó al asesor argentino de enviar sicarios para asesinarla con el fin de acallarla. La mujer sobrevivió a tres disparos no mortales. Vinculó a su novio en presuntos negocios con el gobierno y soltó una ráfaga de acusaciones que salpicaron a la familia del mandatario, a dos ministros y a varios legisladores a los que vinculó con sobornos en uno de los mayores escándalos que afronta Paz.

En un mensaje por televisión hace dos días, el mandatario boliviano marcó distancia con Cerimedo de quien dijo que no tenia un vínculo laboral formal con el gobierno o que haya actuado en representación de su administración o de su familia. “Jamás tuvo (Cerimedo) autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al gobierno o a mi familia”, dijo.

La fiscalía informó que en los allanamientos confiscó al asesor argentino 500.000 dólares, moneda nacional y euros en cantidades no especificadas. Cerimedo dijo el sábado que sus ingresos alcanzan 1 millón de dólares al año.

El estratega fue también asesor en la campaña presidencial del presidente argentino Javier Milei y operó en otras campañas de la derecha en otros países del continente. FUENTE: AP