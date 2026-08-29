americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bolivia abre otra imputación judicial contra asesor presidencial implicado en caso de femicidio

LA PAZ, Bolivia (AP) — La fiscalía de Bolivia presentó el sábado una segunda imputación esta vez por enriquecimiento ilícito en contra del polémico asesor personal del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, cuyo caso ha desatado un terremoto político en el país andino después de que su novia fuera baleada por dos pistoleros.

El estratega digital compareció de forma virtual desde su celda en un penal de Santa Cruz donde está detenido preventivamente por 6 meses por tentativa de feminicidio, mientras que la audiencia judicial del sábado se desarrolló en La Paz donde la fiscalía abrió otra causa tras encontrar dinero en domicilios de sospechoso.

Cerimedo asesoró en la segunda vuelta en la que Paz resulto ganador y estuvo el inicio del gobierno del mandatario aunque aunque no tuvo un cargo formal en el estructura estatal según explicó el vocero presidencial José Luis Gálvez. En fotos divulgadas por la novia, se ve a Cerimedo cerca del mandatario junto a ministros de Estado.

“Vine a Bolivia a instalar mis empresas digitales y planeaba traer a mi familia. Con el presidente (Rodrigo Paz) tuve una charla de amigos; yo viajaba de forma permanente y el presidente requería una persona permanente y presente que yo no podía cumplir. Lo de Nadie Beller (su novia) fue una aventura y toda la acusación se basa en Tik Tok. Me arruinó la vida”, dijo Cerimedo en la audiencia cautelar.

Beller una abogada de 33 años acusó al asesor argentino de enviar sicarios para asesinarla con el fin de acallarla. La mujer sobrevivió a tres disparos no mortales. Vinculó a su novio en presuntos negocios con el gobierno y soltó una ráfaga de acusaciones que salpicaron a la familia del mandatario, a dos ministros y a varios legisladores a los que vinculó con sobornos en uno de los mayores escándalos que afronta Paz.

En un mensaje por televisión hace dos días, el mandatario boliviano marcó distancia con Cerimedo de quien dijo que no tenia un vínculo laboral formal con el gobierno o que haya actuado en representación de su administración o de su familia. “Jamás tuvo (Cerimedo) autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al gobierno o a mi familia”, dijo.

La fiscalía informó que en los allanamientos confiscó al asesor argentino 500.000 dólares, moneda nacional y euros en cantidades no especificadas. Cerimedo dijo el sábado que sus ingresos alcanzan 1 millón de dólares al año.

El estratega fue también asesor en la campaña presidencial del presidente argentino Javier Milei y operó en otras campañas de la derecha en otros países del continente.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacados del día

¿PREPARAN EL FUNERAL DE RAÚL CASTRO EN CUBA? Filtran supuesto protocolo con nueve días de duelo nacional

¿PREPARAN EL FUNERAL DE RAÚL CASTRO EN CUBA? Filtran supuesto protocolo con nueve días de duelo nacional

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter