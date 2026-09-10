americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bodø/Glimt visita al Bayern Múnich y el emergente Como debuta en la Champions

LONDRES (AP) — El Bayern Múnich, seis veces campeón, recibe el jueves a la revelación de la temporada pasada, el Bodø/Glimt, y el emergente Como debuta ante el Leipzig en la Liga de Campeones.

El delantero del FC Bayern Munich, Harry Kane, asiste a una sesión de entrenamiento del equipo un día antes de su partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Bayern Munich y el Bodø/Glimt, en Múnich, Alemania, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Sven Hoppe/dpa vía AP)
El delantero del FC Bayern Munich, Harry Kane, asiste a una sesión de entrenamiento del equipo un día antes de su partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Bayern Munich y el Bodø/Glimt, en Múnich, Alemania, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Sven Hoppe/dpa vía AP) AP

El Bodø/Glimt llega tras una campaña hasta los octavos de final que incluyó victorias sobre el Manchester City, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. El diminuto club noruego ya superó dos rondas de clasificación para volver a alcanzar la fase de liga.

Con 14 goles en 13 partidos la temporada pasada, el delantero del Bayern Harry Kane terminó segundo en la tabla de goleadores, solo por detrás de Kylian Mbappé (15). El Bayern fue eliminado por el eventual campeón, el Paris Saint-Germain, en las semifinales.

El Como de Cesc Fàbregas terminó cuarto la temporada pasada, por delante de la Juventus y el AC Milan, para quedarse con la última plaza de la Serie A para la Liga de Campeones, con un estilo de fútbol de presión alta poco habitual en Italia.

Tras haber jugado en la cuarta división del fútbol italiano hace apenas siete años, es la primera vez en los 119 años de historia del Como que se clasifica para una competición continental.

Además, el Manchester United, tres veces campeón, marca su regreso a la Liga de Campeones tras dos años de ausencia al recibir al debutante azerbaiyano Sabah, que superó tres rondas de clasificación y un repechaje para llegar hasta aquí.

En los primeros partidos, que comienzan a las 18:45 (16:45 GMT) en Europa Central, el líder de la Serie A, la Roma, visita al Fenerbahce y el PSV Eindhoven recibe al Shakhtar Donetsk.

El Slavia Praga juega contra el Lens en el otro partido tardío, a las 21:00 (19:00 GMT).

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Amigo de El Cangrejo habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

Amigo de "El Cangrejo" habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

El presidente Donald Trump habla con la prensa después de que la rampa inflable de emergencia del avión presidencial antes de la llegada del mandatario a la Base Conjunta Andrews, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump ve poco probable que los precios del crudo bajen antes de las elecciones legislativas

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por su propio régimen

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por "su propio régimen"

NO HAGAN NEGOCIOS EN CUBA: emprendedora denuncia saqueo de su local y falta de respuesta policial

"NO HAGAN NEGOCIOS EN CUBA": emprendedora denuncia saqueo de su local y falta de respuesta policial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter