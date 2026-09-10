Bodø/Glimt visita al Bayern Múnich y el emergente Como debuta en la Champions

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El delantero del FC Bayern Munich, Harry Kane, asiste a una sesión de entrenamiento del equipo un día antes de su partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Bayern Munich y el Bodø/Glimt, en Múnich, Alemania, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Sven Hoppe/dpa vía AP) AP

El Bodø/Glimt llega tras una campaña hasta los octavos de final que incluyó victorias sobre el Manchester City, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. El diminuto club noruego ya superó dos rondas de clasificación para volver a alcanzar la fase de liga.

Con 14 goles en 13 partidos la temporada pasada, el delantero del Bayern Harry Kane terminó segundo en la tabla de goleadores, solo por detrás de Kylian Mbappé (15). El Bayern fue eliminado por el eventual campeón, el Paris Saint-Germain, en las semifinales.

El Como de Cesc Fàbregas terminó cuarto la temporada pasada, por delante de la Juventus y el AC Milan, para quedarse con la última plaza de la Serie A para la Liga de Campeones, con un estilo de fútbol de presión alta poco habitual en Italia.

Tras haber jugado en la cuarta división del fútbol italiano hace apenas siete años, es la primera vez en los 119 años de historia del Como que se clasifica para una competición continental.

Además, el Manchester United, tres veces campeón, marca su regreso a la Liga de Campeones tras dos años de ausencia al recibir al debutante azerbaiyano Sabah, que superó tres rondas de clasificación y un repechaje para llegar hasta aquí.

En los primeros partidos, que comienzan a las 18:45 (16:45 GMT) en Europa Central, el líder de la Serie A, la Roma, visita al Fenerbahce y el PSV Eindhoven recibe al Shakhtar Donetsk.

El Slavia Praga juega contra el Lens en el otro partido tardío, a las 21:00 (19:00 GMT). ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP