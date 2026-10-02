Boca Juniors golea a Unión y prolonga su racha invicta en liga argentina

Lautaro Di Lollo abrió el marcador para los xeneizes a los 21 minutos. Amplió la cuenta Leonel Flores a los 82 y a los 91.

El triunfo representa la prolongación del invicto de 16 partidos del equipo de Rodolfo Arruabarrena en todas las competiciones. Boca trepó así a la segunda posición en la Zona A con 20 puntos.

La primera acción de riesgo del partido fue el propio gol de Di Lollo. Leandro Paredes ejecutó magistralmente un tiro libre desde la derecha para el cabezazo preciso a un palo del defensor local.

Boca controló la posesión en la primera parte frente al equipo tatengue que no logró profundidad ofensiva.

Los boquenses mantuvieron el dominio del cotejo en el segundo tiempo. Leonel Flores, que debutó con el seleccionado argentino el miércoles, consiguió el segundo con un gran disparo al poste más lejano tras un pase de Leandro Lozano.

El segundo gol del juvenil fue similar. Desde una posición cercana remató de zurda al segundo palo del arco de Unión para el 3-0 definitivo.

“Creo que hicimos un buen partido todos. Superamos a Unión que es un rival complicado”, dijo Lozano a la TV. “Me quedo con el grupo que viene haciendo un buen trabajo. Nos está yendo como nos está yendo por la humildad de este grupo”.

En tanto, Instituto goleó por 4-1 a Independiente en Avellaneda en el primer partido de la 11ma jornada. Los rojiblancos se pusieron en ventaja con el gol de Jeremías Lázaro a los 15. Igualó parcialmente Maximiliano Meza a los 21. Meza se fue expulsado a los 43.

En el complemento, Hernán de la Fuente marcó el 2-1 a los 50. Matías Gallardo, hijo del entrenador de Ecuador, Marcelo, anotó el tercero con un gran remate a los 64. Alex Luna consiguió el 4-1 final a los 79.

Esta es la segunda victoria de La Gloria en este estadio. La anterior se había conseguido en 1985. Instituto lidera la Zona A con 25 unidades.

Los rojos permanecen fuera de los puestos clasificatorios de la Copa Sudamericana con esta derrota.

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima (La Plata) empataron 1-1. Juan Manuel Elordi consiguió el gol del equipo mendocino a los 4. Igualó Agustín Colazo a los 85 para los triperos. Los azules se mantienen como los punteros de la tabla anual.

River Plate no jugará este fin de semana. Lo hará el miércoles 14 por un pedido de la dirigencia millonaria para tener a los jugadores internacionales disponibles. Visitará a Sarmiento en Junín.

Próximos partidos: Defensa y Justicia-San Lorenzo, Atlético Tucumán-Barracas Central, Newell’s Old Boys-Lanús (sábado); Huracán-Aldosivi, Talleres-Belgrano, Argentinos Juniors-Tigre, Estudiantes (Río Cuarto)-Racing (domingo); Deportivo Riestra-Central Córdoba, Vélez Sarsfield-Platense, Estudiantes (La Plata)-Gimnasia (Mendoza), Banfield-Rosario Central (lunes).

Posiciones: Grupo A: Instituto 25 puntos; Boca, Vélez 20; Defensa 18; Gimnasia (M), Independiente 17; Lanús, Newell’s 16; Unión 13; San Lorenzo 11; Estudiantes, Riestra 10; Platense 9; Talleres, Central Córdoba 8.

Grupo B: Argentinos, Rosario Central, Ind. Rivadavia, Gimnasia (LP) 18; Belgrano, Huracán, Sarmiento 16; River, Atl. Tucumán 13; Tigre, Barracas 12; Banfield 9; Aldosivi, Racing 8; Estudiantes (RC) 6.

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FUENTE: AP