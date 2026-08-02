Blanche rescinde fondo para simpatizantes de Trump

ARCHIVO - El secretario de Justicia interino Todd Blanche presta juramento ante la Comisión Judicial del Senado, el 15 de julio de 2026, en el Capitolio en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo) AP

Una portavoz del senador John Cornyn, uno de los senadores que frenaban la nominación de Blanche, confirmó el acuerdo el domingo por la noche. El otro senador republicano, Thom Tillis, no hizo comentarios de momento.

Para el martes está prevista una votación de la Comisión Judicial del Senado sobre Blanche.

“Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros de la comisión y senadores durante las últimas semanas, y hemos abordado cualquier inquietud o pregunta pendiente", manifestó Blanche en la red social X. "Hemos mantenido conversaciones de buena fe y, a consecuencia de ello, emito la siguiente orden”.

La orden señala que, “aunque el secretario de Justicia interino ha informado repetidamente al Congreso mediante testimonio, incluso bajo juramento, así como en respuestas por escrito, que el Fondo no seguirá adelante, y el Departamento ha sostenido repetidamente ante tribunales de distrito que el Fondo no seguirá adelante, la orden de hoy rescinde oficialmente la orden del 18 de mayo de 2026”.

El documento difundido por Blanche el domingo por la noche también limita el alcance de otra disposición del acuerdo que otorgaba amplia inmunidad a Trump y a miembros de su familia frente a auditorías fiscales. Aclara que el acuerdo de inmunidad ante auditorías fiscales “se aplica únicamente de manera retroactiva” a reclamaciones abiertas en el momento del acuerdo, y no protege al presidente de la revisión de futuras declaraciones de impuestos.

Aunque Blanche ha dicho repetidamente en público que el fondo estaba muerto, el Departamento de Justicia se había resistido a confirmarlo formalmente por escrito. Eso había generado preocupación entre legisladores de que pudiera reactivarse de alguna forma, especialmente después de que Trump expresara su apoyo continuo a la idea.

Ambas partes han estado negociando durante semanas, pero Trump ha dicho repetidamente durante las conversaciones que cree que el fondo debería seguir adelante.

El presidente dijo el domingo por la tarde que las personas que enfrentaron cargos por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, y que podrían haberse beneficiado del fondo, tenían “sus vidas destruidas”.

“Esto sería un reembolso por el dolor que sufrieron", manifestó Trump. "A mucha gente le gusta”.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP