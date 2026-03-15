Billy Crystal y Barbra Streisand lideran un emotivo y ampliado "in memoriam" de los Oscar

Barbra Steisand habla sobre Robert Redford durante el segmento In Memoriam de los Premios Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Crystal abrió el segmento, que fue más largo de lo habitual debido a la cantidad de pesos pesados de Hollywood que murieron durante el último año.

Crystal conoció por primera vez a Reiner en 1975, cuando participó como invitado en “All in the Family”.

“Y salió tan bien que Rob dijo: ‘Fue muy divertido interpretar a tu mejor amigo, ¿por qué no lo seguimos?’”, contó Crystal. “Y fue emocionante verlo evolucionar de un gran actor cómico a un maestro narrador”.

Crystal repasó películas de Reiner como “The Princess Bride” ("El pirata y la princesa"), “When Harry Met Sally” ("Cuando Harry encontró a Sally..."), “A Few Good Men” ("Cuestión de honor") y “This is Spinal Tap”. El segmento terminó con más de una docena de estrellas de esas películas, entre ellas Meg Ryan, Kiefer Sutherland, Fred Savage, Demi Moore, John Cusack e Ione Skye, de pie juntas en el escenario.

Reiner, actor y director, y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, ambos en sus 70 años, fueron hallados apuñalados hasta la muerte en su casa de Los Ángeles en diciembre pasado. Su hijo, Nick Reiner, ha sido acusado por las muertes de sus padres y se ha declarado no culpable.

A los 83 años, Streisand se ha retirado en gran medida de las giras y de las presentaciones en vivo debido a su bien conocido pánico escénico.

Por la memoria de Redford, hizo una excepción.

“Era un actor brillante y sutil”, afirmó. “La pasamos de maravilla dándonos réplica porque nunca sabíamos qué iba a hacer o decir el otro”.

Streisand describió a Redford como “reflexivo y audaz”, y señaló: “Yo lo llamaba un vaquero intelectual que abrió su propio camino”.

Destacó su historial de defensa de la libertad de prensa, la protección del medio ambiente y el impulso a nuevas voces en el cine mediante la fundación del Sundance Institute en Utah.

“Bob tenía verdadera entereza dentro y fuera de la pantalla”, sostuvo.

Redford murió en septiembre a los 89 años. Ganó el Oscar a mejor director por “Ordinary People” ("Gente como uno"). Él y Streisand hicieron una sola película juntos, “The Way We Were”, en 1973.

“Lo extraño ahora más que nunca, aunque le encantaba molestarme”, comentó. “Me llamaba Babs. Yo le decía: ‘Bob, ¿acaso parezco una Babs?’”.

Contó que, mientras conversaban por teléfono y se preparaban para colgar, Redford le dijo: “Babs, te quiero muchísimo, y siempre te querré”.

Streisand dijo: “La última nota que le escribí a Bob la terminé con ‘yo también te quiero’. La firmé, Babs”.

La orquesta de los Oscar creció en intensidad mientras una foto de Redford llenaba la pantalla gigante.

De pie detrás de un podio, con su propio director musical en el pasillo, Streisand tomó un micrófono y cantó: “So it's the laughter we will remember whenever we remember the way we were” (Así que recordaremos las risas cada vez que recordemos cómo éramos). Recibió una ovación de pie.

En el segmento se mostró al letrista Alan Bergman, quien coescribió el tema de “The Way We Were” y murió el año pasado.

Entre otros incluidos estuvieron Robert Duvall y Catherine O'Hara.

Rachel McAdams rindió tributo a las mujeres que murieron, y destacó a Diane Keaton.

“Créanme cuando digo que no hay una actriz de mi generación que no se haya inspirado y quedado fascinada con su absoluta singularidad”, expresó.

McAdams recitó una canción y un poema de las Girl Scouts que Keaton solía decir en los rodajes:

"Make new friends, but keep the old.

One is silver, the other is gold.

A circle is round, it has no end.

That’s how long, I will be your friend."

(Haz nuevos amigos, pero conserva los viejos.

Uno es plata, el otro es oro.

Un círculo es redondo, no tiene fin.

Así de largo, seré tu amiga).

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FUENTE: AP