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Bijan Robinson arrolla y los Falcons ganan 35-14 con facilidad a los Packers

GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Bijan Robinson corrió para 194 yardas y dos touchdowns, mientras los Falcons de Atlanta aprovecharon el regreso del quarterback Michael Penix Jr. y aplastaron la noche del jueves por 35-14 a unos inofensivos Packers de Green Bay.

El corredor de los Falcons de Atlanta, Bijan Robinson, corre para conseguir un touchdown durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Packers de Green Bay en Green Bay, Wisconsin, el 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Matt Ludtke)
El corredor de los Falcons de Atlanta, Bijan Robinson, corre para conseguir un touchdown durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Packers de Green Bay en Green Bay, Wisconsin, el 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Matt Ludtke) AP

Atlanta (1-2) borró un déficit temprano de 7-0 al anotar 27 puntos consecutivos para tomar el control en medio de un coro de abucheos en Lambeau Field. Los Falcons superaron por tierra a los Packers 242 yardas a 17.

Green Bay (1-2) perdió un partido inaugural en casa por primera vez desde que cayó 30-22 ante los 49ers de San Francisco en 2012.

Penix completó 18 de 25 pases para 256 yardas, con un touchdown y una intercepción, en su primera acción desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante una derrota ante Carolina el 16 de noviembre. Atlanta (1-2) había tenido dificultades para producir cualquier ofensiva con Cooper Rush como quarterback titular en las dos primeras semanas de la temporada.

Eso no fue un problema el jueves.

Robinson y Drake London se convirtieron en los primeros compañeros de equipo en sumar cada uno al menos 150 yardas desde la línea de golpeo contra los Packers en Lambeau Field. London atrapó nueve pases para 194 yardas.

Jordan Love, de Green Bay, completó 28 de 53 para 312 yardas, con dos touchdowns y una intercepción. MarShawn Lloyd y Kaleb Johnson se combinaron para 17 yardas en ocho acarreos.

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