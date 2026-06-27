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Bielsa asume la responsabilidad de la debacle de Uruguay; dice que no aportó nada al fútbol uruguayo

GUADALAJARA, México (AP) — El entrenador Marcelo Bielsa se mostró desolado después de que el Mundial de Uruguay llegó a su fin de forma decepcionante el viernes. El argentino aseguró que él es el único responsable de la eliminación del equipo y se culpó por no dejar nada bueno al fútbol uruguayo durante su etapa al frente de la selección.

El técnico de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, observa el partido de su equipo contra España por el Grupo H del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Natacha Pisarenko )
El técnico de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, observa el partido de su equipo contra España por el Grupo H del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Natacha Pisarenko ) AP

Bielsa, cuyo contrato con la federación uruguaya de fútbol estaba vigente hasta el Mundial, había dicho anteriormente que su trabajo con la selección terminaría al concluir su participación en el certamen y su voz no dejó ver otra cosa el viernes.

"Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada", aseguró en la conferencia de prensa posterior al encuentro. "Porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país, en este caso, después de tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en las eliminatorias no tuvo un valor, y un tercer puesto en la Copa América no tuvo un valor. Y, obviamente, esta actuación no necesito definirla".

El veterano entrenador asumió toda la responsabilidad por la eliminación en el Mundial y sostuvo que debió conseguir más, teniendo en cuenta la calidad de sus jugadores. Aunque sí consideró que Uruguay debió tener mejor suerte.

“Creo que merecíamos ganar siete puntos en los tres partidos, pero nos vamos con apenas dos”, expresó.

En el puesto 19 del ranking de la FIFA, Uruguay es el equipo mejor ubicado entre los que han quedado eliminados hasta ahora.

Fue la segunda vez que Bielsa dirigió que se quedó en la fase de grupos en un Mundial, después del desastre de Argentina en Corea del Sur y Japón 2002. Su mejor resultado mundialista fue con Chile, al que llevó a los octavos de final en Sudáfrica 2010.

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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