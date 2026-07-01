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Bielorrusia indulta a 28 presos políticos

TALLINN, Estonia (AP) — El presidente autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, indultó el miércoles a 28 presos políticos como parte de sus esfuerzos por mejorar las relaciones con Occidente.

Foto entregada por el Departamento de Prensa de la Presidencia de Bielorrusia que muestra al presidente bielorruso Alexander Lukashenko en una granja en el Distrito Uzda de la Región de Minsk, Bielorrusia, el 19 de junio del 2026. (Departamento de Prensa de la Presidencia de Bielorrusia via AP)
Foto entregada por el Departamento de Prensa de la Presidencia de Bielorrusia que muestra al presidente bielorruso Alexander Lukashenko en una granja en el Distrito Uzda de la Región de Minsk, Bielorrusia, el 19 de junio del 2026. (Departamento de Prensa de la Presidencia de Bielorrusia via AP) AP

El decreto de Lukashenko, con motivo del Día de la Independencia del país, que se celebra el viernes, anunció que 28 condenados que cumplían penas de prisión por “delitos extremistas” —un término que las autoridades utilizan en su amplia represión contra la disidencia— fueron indultados por motivos “humanitarios”.

Lukashenko ha gobernado la nación de 9,5 millones de habitantes con mano de hierro durante más de tres décadas, y el país ha sido sancionado repetidamente por países occidentales, tanto por su represión de los derechos humanos como por permitir que Moscú use su territorio en la invasión de Ucrania en 2022.

El gobierno de Lukashenko fue cuestionado tras las elecciones presidenciales de 2020, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles para protestar por una votación que consideraban fraudulenta. En la represión posterior, decenas de miles fueron detenidos y muchos fueron golpeados por la policía. Figuras destacadas de la oposición huyeron del país o fueron encarceladas.

Cinco años después de las manifestaciones masivas, Lukashenko ganó el año pasado un séptimo mandato en unas elecciones que la oposición calificó de farsa.

Desde que el presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Casa Blanca, Lukashenko ha liberado a cientos de presos políticos en una serie de acuerdos mediados por Estados Unidos que también levantaron algunas sanciones.

Como parte de un acuerdo en marzo que Washington ayudó a negociar, Lukashenko ordenó la liberación de 250 presos políticos, mientras que Estados Unidos aceptó levantar las sanciones a dos bancos estatales bielorrusos y al Ministerio de Finanzas del país, y retirar a los principales productores bielorrusos de potasa de una lista de sanciones.

Otro acuerdo en abril permitió la liberación del destacado periodista Andrzej Poczobut en un canje con Polonia que supuso la puesta en libertad de un total de 10 personas.

Sin embargo, Bielorrusia aún tiene 864 presos políticos, incluidos 21 periodistas, según el centro de derechos humanos Viasna.

En un informe publicado a principios de esta semana, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Bielorrusia, Nils Muižnieks, advirtió que, pese a la liberación de cientos de presos políticos durante el último año, no ha habido una mejora general de la situación de los derechos humanos en el país.

“El progreso sostenible requiere el fin de la represión por motivos políticos y la rendición de cuentas por las violaciones pasadas”, declaró Muižnieks.

La líder opositora bielorrusa en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, declaró a The Associated Press que, aunque la liberación de 28 presos políticos traerá alivio a sus familiares, “no debemos olvidar que cientos de presos políticos siguen en cárceles bielorrusas, y todos ellos deben ser liberados”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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