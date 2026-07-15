Biden publicará sus memorias "Promise Me, America" tras las elecciones de noviembre

Está previsto que “Promise Me, America”, que Biden afirma que abordará desde la economía hasta su decisión de abandonar su campaña de reelección, salga a la venta el 17 de noviembre.

El momento del lanzamiento del libro —dos semanas después de las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas intentan recuperar el control del Congreso— podría generar inquietud dentro de su partido. Muchos demócratas siguen divididos sobre el legado de Biden y su desafortunada decisión de buscar un segundo mandato en la Casa Blanca, y los líderes esperan mantener la campaña de otoño centrada en el historial del presidente republicano Donald Trump.

“'Promise Me, America' trata sobre los desafíos que enfrentamos como nación. Trata sobre las decisiones que tomé y por qué las tomé. Sobre todo, trata sobre mi fe en la promesa de Estados Unidos”, afirmó Biden en una declaración en video que acompañó el anuncio del miércoles.

Los reportes sobre el libro de Biden han circulado durante más de un año, y el propio expresidente se ha referido a él en comentarios públicos, dando a entender que se publicaría antes de las elecciones de noviembre.

Hace tiempo que Biden, que cumplirá 84 años tres días después de la publicación de “Promise Me, America”, se presenta a sí mismo como un defensor de normas y tradiciones, y las memorias presidenciales son una de ellas. Con unas pocas excepciones, los presidentes modernos desde Harry Truman en la década de 1950 han publicado libros sobre sus años en la Casa Blanca. Little, Brown declinó divulgar detalles financieros de “Promise Me, America”, aunque los presidentes por lo general han firmado contratos por al menos siete cifras.

El título del libro evoca unas memorias de Biden de 2017, “Promise Me, Dad”, centradas en la muerte de su hijo, Beau Biden.

Tras prometer como candidato “restaurar el alma” de su país, Biden juró el cargo en medio de la pandemia de COVID-19 y después del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por partidarios de Trump que buscaban impedir su certificación como presidente. El mandato de Biden estuvo definido por una amplia gama de conflictos y logros, desde su manejo de las guerras en Ucrania y Oriente Medio hasta la aprobación de ambiciosas leyes de infraestructura y ayuda económica. Pero muchos lectores probablemente querrán saber más sobre su salud mientras fue presidente, incluido el desastroso debate de junio de 2024 contra Trump que lo llevó a renunciar a su postulación a la reelección. La entonces vicepresidenta Kamala Harris, que se postuló en su lugar, perdió de manera contundente ante Trump.

La ex primera dama Jill Biden escribió en su propio libro que su esposo parecía tan débil y desorientado durante el debate que temió que estuviera sufriendo un derrame cerebral. En “View from the East Wing”, publicado en junio, señaló que la Casa Blanca había dicho inicialmente que él padecía un resfriado.

“La mayor lección para nosotros, creo, fue que si no explicas algo lo suficientemente bien, entonces la pregunta no desaparecerá”, escribió. “Nunca se ofreció una explicación lo bastante satisfactoria sobre el desempeño de Joe en el debate, y mucha gente nunca lo superó”.

Biden fue el hombre de mayor edad en ejercer como presidente y su salud fue motivo de especulación durante gran parte de su mandato; Biden y sus asesores en la Casa Blanca han enfrentado duras críticas de demócratas y republicanos por supuestamente ocultar el alcance de sus problemas. Un lanzamiento destacado de 2025, “Original Sin”, de Jake Tapper y Alex Thompson, llevaba como subtítulo “El deterioro del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de postularse de nuevo”.

Ese año, Biden anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata.

Los libros anteriores de Biden también incluyen “Promises to Keep”, una obra de campaña publicada para impulsar su postulación a la presidencia en 2008, cuando Barack Obama fue el nominado final y Biden su compañero de fórmula. “Promise Me, America” sale en un año en el que las ventas de no ficción han disminuido y pocos libros políticos han logrado despegar, aunque entre los éxitos recientes han estado “Communion”, del vicepresidente JD Vance, y un relato desde dentro del segundo mandato de Trump, de los reporteros de The New York Times Maggie Haberman y Jonathan Swan, “Regime Change”.

Una portavoz de Little, Brown dijo que Biden planea hacer una gira para promocionar el libro y conceder entrevistas. En su anuncio en video, Biden comentó que muchas personas le habían preguntado cómo se encontraba.

“He estado pasando mucho tiempo con mi familia. Estoy lidiando con un diagnóstico de cáncer, he estado recibiendo tratamiento, y va realmente muy bien”, expresó. “Quiero agradecer a todos los que han ofrecido sus oraciones y apoyo y buenos deseos. Ha significado el mundo para mí y para Jill”.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP