Bichette logra 4 hits y 3 impulsadas en triunfo 7-1 de Mets sobre Mariners

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Bichette logró el 19no juego de cuatro hits de su carrera y el primero con los Mets tras firmar un contrato de tres años y 126 millones de dólares durante la temporada baja. Impulsó tres carreras, dos en la cuarta con un sencillo al jardín central con el bate roto que terminó con el empate 1-1. Añadió una carrera de seguridad con un elevado de sacrificio en la octava.

Peralta (4-4) toleró una carrera con seis hits en seis entradas para Nueva York, mientras ponchó a seis. Dejó a Seattle de 4-0 con corredores en posición de anotar, incluido un rodado para doble play del cubano-mexicano Randy Arozarena con las bases llenas en la tercera entrada.

Joe Gerber, Brooks Raley y Luke Weaver mantuvieron sin hits a los Marineros en las últimas tres entradas.

Jared Young y A.J. Ewing aportaron dos imparables cada uno, mientras los Mets sacaron del juego al estelar de Seattle, George Kirby (5-5), después de cuatro entradas.

J.P. Crawford abrió el juego con su 10mo jonrón de la temporada para Seattle. Fue el 17mo cuadrangular para abrir un partido en su carrera, la segunda mayor cifra en la historia de la franquicia.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP