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Bichette impulsa dos carreras y enciende a los Mets en triunfo 4-2 sobre los Cardenales

SAN LUIS (AP) — Bo Bichette conectó un hit e impulsó dos carreras, lo que encendió a los Mets de Nueva York rumbo a una victoria por 4-2 sobre los Cardenales de San Luis la noche del lunes.

Bo Bichette, de los Mets de Nueva York, conecta un sencillo remolcador en la quinta entrada del juego de béisbol en contra de los Cardenales de San Luis, el lunes 30 de marzo de 2026, en San Luis. (AP Foto/Joe Puetz)
Bo Bichette, de los Mets de Nueva York, conecta un sencillo remolcador en la quinta entrada del juego de béisbol en contra de los Cardenales de San Luis, el lunes 30 de marzo de 2026, en San Luis. (AP Foto/Joe Puetz) AP

Clay Holmes (1-0) lanzó 5 entradas y dos tercios, en las que permitió dos carreras con cuatro hits y tres bases por bolas. Ponchó a cinco.

Devin Williams, oriundo de San Luis, retiró el noveno episodio en orden (1-2-3) para conseguir su primer salvamento.

Carson Benge y el dominicano Jorge Polanco aportaron dos hits cada uno por los Mets. Nueva York se despachó con 10 imparables, pero dejó a 11 corredores en base.

Kyle Leahy (0-1) trabajó hasta la sexta entrada en su segunda apertura de por vida en las Grandes Ligas y la primera en el Busch Stadium. Leahy permitió cuatro carreras con ocho hits y dos bases por bolas. Este año pasó del bullpen a la rotación, después de haber abierto el último juego de 2025.

Alec Burleson sumó dos hits, elevó su promedio a .400 y remolcó una carrera. Nolan Gorman conectó un jonrón solitario, después de haber pegado uno el domingo, por San Luis.

El boricua Francisco Lindor abrió el juego con un triple contra la barda en el jardín entre derecho y central y anotó con el rodado de Bichette a la segunda base. Lindor, quien disputó 160 juegos la temporada pasada, no había conectado ningún triple.

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