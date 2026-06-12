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Beth Mead dice que fue "obvio" fichar por Manchester City

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — La internacional inglesa Beth Mead se incorporó el viernes al campeón de la Women’s Super League, Manchester City, con un contrato de tres años, después de pasar casi una década en el Arsenal.

ARCHIVO - Beth Mead, de Inglaterra (izquierda), celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de semifinales de la Eurocopa Femenina 2022 entre Inglaterra y Suecia en el estadio Bramall Lane de Sheffield, Inglaterra, el martes 26 de julio de 2022. (Foto AP/Jon Super, archivo)
ARCHIVO - Beth Mead, de Inglaterra (izquierda), celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de semifinales de la Eurocopa Femenina 2022 entre Inglaterra y Suecia en el estadio Bramall Lane de Sheffield, Inglaterra, el martes 26 de julio de 2022. (Foto AP/Jon Super, archivo) AP

La versátil delantera, cuyo contrato con el Arsenal expiró, ostenta el récord de más asistencias en la historia de la WSL.

Mead, de 31 años, llega a un equipo del City que logró un doblete la temporada pasada —al ganar tanto el título de la WSL como la final de la Women’s FA Cup— bajo la dirección del entrenador sueco Andrée Jeglertz.

“La manera en que juega el City me viene muy bien, y siento que puede sacar algo extra de mi juego”, afirmó Mead en el anuncio del club. “Al hablar con el entrenador, pensé que era un lugar en el que realmente puedo encajar, ayudar y aportar una dinámica diferente al equipo, así que para mí fue una decisión obvia”.

Mead dio la asistencia en el gol de Stina Blackstenius en la victoria 1-0 del Arsenal sobre el Barcelona en la final de la Liga de Campeones femenina de 2025. También ayudó al Arsenal a ganar un título de la WSL y tres Copas de la Liga.

Con la selección nacional, Mead ha marcado 40 goles en 81 partidos. Ayudó a Inglaterra a ganar dos Campeonatos de Europa femeninos consecutivos (2022 y 2025).

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