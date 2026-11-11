Bessent se muda a base militar por motivos de seguridad

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un evento en Pendleton, Carolina del Sur, el 21 de octubre del 2026. (AP foto/Mike Stewart) AP

La medida se produce mientras Bessent ha pasado los últimos varios meses ejecutando una enorme campaña destinada a cortar todos los vínculos financieros del mundo con Irán.

Una persona familiarizada con el asunto, que habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato para abordar detalles sensibles, indicó que la mudanza se debió en parte a informes de prensa que ayudaron a identificar la dirección del domicilio de Bessent. El traslado fue informado previamente por The New York Times.

Otros funcionarios del gobierno de Trump, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, viven en bases militares.

El presidente Donald Trump manifestó esta semana que la guerra con Irán “militarmente está efectivamente terminada”, pero su gobierno ha mantenido la guerra financiera en un intento de lograr que Irán capitule ante las exigencias de Estados Unidos sobre su programa nuclear.

El Departamento del Tesoro prometió en agosto un “Día D económico” contra Teherán que se ha convertido en una enorme campaña de sanciones e influencia.

Funcionarios de Estados Unidos han pasado los últimos meses viajando de Europa a Oriente Medio y reuniéndose a puerta cerrada al margen de la Asamblea General de la ONU para plantear el caso a algunos de los socios comerciales más cercanos y vitales de Teherán: cortar esos vínculos financieros o enfrentar represalias de Estados Unidos.

Emiratos Árabes Unidos y Turquía impidieron que el principal banco comercial de Irán emitiera transacciones en sus países, mientras que algunas de las principales aerolíneas iraníes ahora no pueden tener acceso a rutas regionales cruciales desde Estambul hasta Mascate, Omán. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP