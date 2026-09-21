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Bessent: EEUU propone un sistema de alerta de incidentes de IA en diálogo con China

NUEVA YORK (AP) — Estados Unidos ha propuesto un nuevo “mecanismo de notificación” para incidentes de inteligencia artificial que podrían afectar la seguridad nacional, como parte de las conversaciones del fin de semana previas a las reuniones en la Casa Blanca esta semana entre el presidente Donald Trump y el mandatario chino, Xi Jinping, según dijo el domingo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

En esta imagen tomada con un smartphone, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la izquierda, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se dirigen a la prensa n Nueva York, el domingo 20 de septiembre de 2026. (AP Foto/Matt Sedensky)
En esta imagen tomada con un smartphone, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la izquierda, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se dirigen a la prensa n Nueva York, el domingo 20 de septiembre de 2026. (AP Foto/Matt Sedensky) AP

“Queremos una visión compartida de objetivos comunes y amenazas comunes. Creemos que, al igual que cualquier actividad transfronteriza, pasar de lo opaco a una mayor transparencia entre la potencia número 1 y la número 2 en IA del mundo es muy importante”, declaró Bessent a los periodistas, tras conversaciones con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Nueva York.

Trump se ha resistido a los llamados para desacelerar el desarrollo de la IA, al afirmar que eso ayudaría a China a alcanzar a las empresas de Estados Unidos.

Bessent y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijeron que se habían sentado las bases para las conversaciones entre Xi y Trump, previstas para celebrarse el jueves, mientras estaban juntos en el imponente vestíbulo de la sede de JPMorgan Chase el domingo por la noche. Indicaron que ambas partes habían acordado poner en funcionamiento una nueva “Junta de Comercio” que los dos líderes habían abordado cuando se reunieron en Beijing en mayo.

“Hoy esas ideas se han convertido en realidad”, afirmó Greer.

Greer señaló que los países aún estaban debatiendo qué artículos “no sensibles” podrían considerarse para aranceles más bajos, pero que la lista podría incluir bienes de consumo y agrícolas, productos energéticos y dispositivos médicos.

La agencia estatal china Xinhua informó que Bessent y el viceprimer ministro hablaron sobre asuntos “relacionados con la IA” sin mencionar detalles, y que también mantuvieron conversaciones “francas, profundas y constructivas” sobre temas económicos y comerciales clave.

"El hecho de que ambas partes hayan acordado continuar el diálogo es significativo. El resultado inicial —un mecanismo de notificación de riesgos de IA— sienta un precedente que otros países podrían seguir”, indicó en un comentario George Chen, socio y presidente del área de práctica digital de la consultora The Asia Group.

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Chan Ho-him en Hong Kong y Huizhong Wu en Bangkok contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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