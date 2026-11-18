ARCHIVO - Chris Doleman (56), de los Vikings de Minnesota, presiona a Bernie Kosar, quarterback de los Browns de Cleveland, durante el segundo cuarto de un partido de exhibición de la NFL, el 19 de agosto de 1990, en Cleveland. (AP Foto/Mark Duncan, Archivo) AP

Su mayor remontada continuó el miércoles, cuando entró al auditorio del Centro Médico UH Cleveland cargando a su nieta, Alia Rose Kosar-Beck, 366 días después de haberse sometido a un trasplante de hígado.

Kosar no sólo se ve mejor físicamente, también está más lúcido mentalmente. Kosar y la doctora Zoe Stewart Lewis, jefa de cirugía de trasplantes y hepatobiliar en University Hospitals, conmemoraron el hito del primer año con una conferencia de prensa.

“Sí pensé un poco que estaría sentado aquí sintiéndome sinceramente no tan bien y quizá tratando de ponerme mi máscara de actor para proyectar salud, felicidad y sanación reales. Así que estoy felizmente sorprendido, bendecido de que en realidad no sea ningún intento de actuación, de que realmente está funcionando y de que, de algún modo, tengo ganas de salir y seguir sanando y seguir fortaleciéndome”, comentó Kosar.

Kosar reveló en 2024 que le habían diagnosticado cirrosis hepática y la enfermedad de Parkinson. Entró en la lista de espera para trasplante en julio de 2024, pero fue hospitalizado varias veces por complicaciones potencialmente mortales antes de que el trasplante se realizara el 17 de noviembre de 2025.

El deportista oriundo de Youngstown, de 62 años, jugó 12 temporadas en la NFL después de llevar a la Universidad de Miami a su primer campeonato nacional durante la temporada de 1983. Creció siendo aficionado de los Browns, que lo seleccionaron en el draft suplementario de la NFL de 1985.

El nuevo hígado de Kosar fue donado por Bryce Dunlap, de 21 años, quien murió por una lesión cerebral. Kosar se ha mantenido en contacto con los padres de Dunlap, Adam y Kimberly.

“Tengo esta responsabilidad de seguir adelante no sólo con lo que estoy haciendo con esta segunda y posiblemente tercera o cuarta oportunidad en la vida, sino también de inspirar por la vida que Bryce no pudo tener”, expresó Kosar.

A Kosar también le diagnosticaron demencia en etapa temprana antes del trasplante. Había dejado de hacer apariciones en radio y televisión debido a una parálisis del mesencéfalo y a que se le dificultaba mantener conversaciones.

“Ahora estoy al borde de hablar demasiado, pero al menos puedo responder y estar presente cognitivamente cuando quiero interactuar con la gente, ya sea en algo como esto o con tu familia”, señaló.

El régimen de recuperación de Kosar también ha incluido algunos métodos holísticos, entre ellos una colaboración con el Crowley Center for Regenerative Biotherapeutics para mejorar la salud cerebral.

Stewart Lewis indicó que el mayor beneficio inmediato tras un trasplante es que el cerebro de los pacientes vuelve a funcionar a su favor, después de haber tenido pensamientos nublados debido a una enfermedad hepática en etapa terminal.

Kosar llegó a tomar hasta 50 pastillas al día después del trasplante, pero esa cifra se ha reducido de manera significativa. Se realiza análisis de sangre cada seis semanas para asegurarse de que el hígado funcione correctamente.

Stewart Lewis calificó a Kosar como un paciente modelo. Bueno, excepto cuando hizo una aparición en un espectáculo de lucha libre en abril y entró al ring antes de golpear a alguien con una silla de acero.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP