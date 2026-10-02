Bernhard Raimann, de fanático en Wembley a titular de los Colts en un regreso especial a Londres

Bernhard Raimann, liniero ofensivo de los Colts de Indianápolis, habla con los medios después del entrenamiento del equipo, en Hertfordshire, Inglaterra, el viernes 2 de octubre de 2026. (AP Foto/Kin Cheung) AP

El jovencito austríaco, que apenas acababa de empezar a jugar fútbol americano, describió a los jugadores como “superhéroes”.

Ahora es el turno para que Raimann deje huella junto con sus compañeros de los Colts de Indianápolis, quienes se enfrentan el domingo a los Commanders de Washington en el Tottenham Hotspur Stadium.

“De verdad espero que algún niño pueda verme y escuchar mi historia o ver lo que es posible y, con suerte, pueda abrazar sus sueños y seguir trabajando cada día y, ¡caray!, a ver qué pasa”, manifestó el viernes Raimann, tackle izquierdo, en el hotel de los Colts al norte de Londres, en la localidad de Ware.

Raimann, de 29 años, se había unido a los Vikings de Vienna —un equipo de fútbol americano— como joven receptor abierto. Con el tiempo jugó como ala cerrada en Central Michigan, donde cambió a la línea ofensiva.

Los Colts lo seleccionaron en la tercera ronda del draft de la NFL de 2022.

Contó que el viaje a Wembley fue una “experiencia increíble".

Pensé que estar en vivo en un partido de la NFL era lo más cerca que estaría de ser como esos tipos”.

“Así que ahora, estar de vuelta aquí y poder jugar y saber lo que significa para la gente de aquí, es algo sumamente especial para mí”, añadió.

La defensa de los Colts se prepara para Mariota

Los Commanders descartaron el viernes a Jayden Daniels por su lesión de codo. Eso significa que Marcus Mariota tendrá su segundo duelo consecutivo como titular.

“Ha ganado muchos partidos en la liga, le tengo mucho respeto. Tiene mucha movilidad, puede hacer jugadas con las piernas, y también es muy bueno en el bolsillo. Los carriles de presión van a ser importantes, y la cobertura en la parte de atrás también va a ser importante”, comentó el entrenador en jefe de los Colts, Shane Steichen.

La semana pasada, Mariota lanzó tres pases de touchdown en la victoria de Washington por 33-31 sobre los Seahawks de Seattle.

Los Colts llegaron a Londres el viernes por la mañana y practicaron más tarde.

Jonathan Taylor busca el encanto de Berlín

El corredor estelar de los Colts, Jonathan Taylor, corrió para 244 yardas y 3 touchdowns en la victoria de Indy por 31-25 en tiempo extra sobre los Falcons de Atlanta en Berlín el año pasado.

Taylor, cuya gran jornada en el Estadio Olímpico incluyó una carrera de touchdown de 83 yardas, señaló: “Ojalá aquí encuentre el mismo tipo de encanto que en Alemania”.

“Definitivamente disfruto jugar en el extranjero. Es una oportunidad de compartir el deporte que amo”, expresó. “Queremos ofrecer un gran producto en el campo para que todos en el mundo lo vean”. ___

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FUENTE: AP