Bericoto logra 1er jonrón en su carrera y Gigantes superan a Cerveceros por 1-0

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El venezolano Víctor Bericoto, de los Gigantes de San Francisco, suelta el bate tras conseguir un jonrón ante los Cerveceros de Milwaukee el miércoles 3 de junio de 2026 (AP Foto/Aaron Gash) AP

Webb (3-4) ponchó a cuatro y permitió un hit y una base por bolas en siete entradas. El único hit de Milwaukee ante Webb llegó cuando Brice Turang pegó un sencillo al jardín izquierdo con un out en la séptima.

El abridor no permitió que nadie se embasara sino hasta que Sal Frelick abrió la sexta con una base por bolas en un lanzamiento que se fue alto con cuenta llena.

Keaton Winn consiguió los últimos cuatro outs para apuntarse el segundo salvamento de su carrera, y el primero desde 2023. Los Cerveceros dejaron la carrera potencial del empate en posición de anotar en cada una de las dos últimas entradas.

Los Gigantes ganaron apenas por segunda vez en nueve juegos y, además, cortaron la racha de tres victorias consecutivas de Milwaukee.

El venezolano Bericoto produjo la única carrera del juego al abrir la quinta entrada con un batazo de 385 pies entre el jardín derecho y el central, en un lanzamiento de 2-0 de Robert Gasser (0-2).

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP