Benintendi desempata el juego con sencillo impulsar en triunfo 4-3 de Medias Blancas ante Tigres

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El catcher de los Medias Blancas de Chicago Jake Rogers celebra con el pitcher Bryan Hudson tras el out final en el juego ante los Tigres de Detroit el sábado 15 de agosto del 2026. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Chicago (64-58) ha ganado cinco de siete y ahora lidera la Central de la Liga Americana por un máximo de la temporada de 4 1/2 juegos sobre los Tigers (60-63) y los Mellizos de Minnesota.

Jordan Hicks (2-1) se acreditó la victoria por Chicago con una episodio y tres cuartos de relevo sin permitir carreras, y Bryan Hudson lanzó la novena para su quinto salvamento de la temporada.

Los equipos intercambiaron carreras en la primera entrada: el sencillo impulsor de Braden Montgomery para los Medias Blancas en la parte alta fue respondido por uno del venezolano Eduardo Valencia en la parte baja del episodio.

Chicago desperdició oportunidades para ampliar la ventaja —el exjugador de los Tigres Jake Rogers tocó la bola para una doble matanza y el primera base Spencer Torkelson puso out a Munetaka Murakami en el plato en un rodado—, pero el doble de Colson Montgomery con dos outs y dos carreras impulsadas le dio una ventaja de 3-1 a Chicago en la tercera.

Valencia abrió la cuarta entrada con su sexto jonrón en 50 turnos al bate en su carrera, y acercó a los Tigres a una carrera.

Chicago puso a un corredor en tercera con un out en la quinta, pero Drew Sommers reemplazó al abridor Troy Melton y ponchó a Braden Montgomery y a Colson Montgomery para terminar la entrada.

Detroit anotó la carrera del empate en la parte baja del episodio con dobles consecutivos de Corey Julks y Gleyber Torres, antes de que Chicago se fuera arriba en la séptima con el sencillo impulsor de Benintendi ante Sommers (0-3). ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP