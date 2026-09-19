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Benge rompe récord de Alonso de hits de novato con los Mets en triunfo 10-3 ante Filis

NUEVA YORK (AP) — Carson Benge conectó tres hits para romper el récord de novato de los Mets en una temporada que tenía Pete Alonso, y pegó un jonrón junto con el venezolano Francisco Álvarez, mientras Nueva York volvió a impedir que los Filis de Filadelfia recortaran terreno en la carrera por el comodín de la Liga Nacional con una victoria 10-3 el sábado.

El pelotero de los Mets de Nueva York Carson Benge (derecha) abraza al narrador Steve Gelbs (izquierda) mientras es bañado con Gatorade tras romper el récord de la franquicia de los Mets de más hits en una temporada para un novato, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray)
El pelotero de los Mets de Nueva York Carson Benge (derecha) abraza al narrador Steve Gelbs (izquierda) mientras es bañado con Gatorade tras romper el récord de la franquicia de los Mets de más hits en una temporada para un novato, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray) AP

Benge elevó su total de hits a 156, uno más que Pete Alonso en 2019.

Alec Bohm conectó un par de sencillos productores de carrera y Bryce Harper aportó un elevado de sacrificio para los Filis (85-70), que llegaron al sábado empatados con los Cachorros de Chicago y los Padres de San Diego por los tres boletos de comodín de la Liga Nacional, con cinco juegos de ventaja sobre los Diamondbacks de Arizona.

El jonrón de tres carreras de Álvarez ante Andrew Painter (3-10) puso a los Mets al frente de manera definitiva en la quinta entrada.

Painter permitió cuatro carreras y cuatro hits, con siete ponches, en 5 1/3 entradas, y se fue con una efectividad de 5,59.

El boricua Francisco Lindor, el dominicano Juan Soto y Bo Bichette también remolcaron carreras antes del hit histórico de Benge.

Kerkering ha permitido nueve carreras en 4 1/3 entradas a lo largo de cuatro apariciones este mes.

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