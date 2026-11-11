americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bengals: Contener a Jaylen Warren, clave ante Steelers por el primer lugar de la AFC Norte

CINCINNATI (AP) — Para los Bengals de Cincinnati esta semana un día exitoso en defensa comienza por contener al corredor de los Steelers Jaylen Warren, esto de cara a un duelo dentro de la AFC Norte contra los Steelers de Pittsburgh con el primer lugar de la división en juego.

Jordan Battle (27), profundo de los Bengals de Cincinnati, reacciona después de que Nick Folk (6), no en la foto, fallara un intento de gol de campo durante el partido de la NFL del domingo 8 de noviembre de 2026, en Madrid, España. (AP Foto/Manu Fernández)
Jordan Battle (27), profundo de los Bengals de Cincinnati, reacciona después de que Nick Folk (6), no en la foto, fallara un intento de gol de campo durante el partido de la NFL del domingo 8 de noviembre de 2026, en Madrid, España. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Warren suma dos partidos de más de 100 yardas por tierra en sus últimos tres enfrentamientos contra los Bengals. En su choque de la Semana 3 en Pittsburgh, una carrera explosiva de Warren preparó el gol de campo que decidió el partido en la victoria de los Steelers por 30-27.

Al coordinador defensivo Al Golden le pareció que “se sienten muy cómodos con su juego terrestre, y vamos a tener que ser muy buenos ejecutando. (Warren) es extremadamente talentoso. Siempre he pensado que lo era. Tiene un gran equilibrio. Potencia. Le están dando mucho el balón por el perímetro, y está haciendo que la gente lo pague”.

Warren ocupa el sexto lugar de la NFL en yardas por tierra y el primero en yardas por acarreo.

La defensa de los Bengals ha permitido la octava mayor cantidad de yardas terrestres por partido en la NFL esta temporada. En particular, ha tenido problemas en carreras por fuera de los tackles. Golden recalcó el miércoles la importancia de mejorar en las carreras tipo “toss” hacia la banda.

La semana pasada, cuando los Bengals vencieron a los Falcons 34-17, Atlanta consiguió algo de impulso temprano en una serie de anotación para abrir el juego con una carrera de 19 yardas en una jugada de “toss”.

Los Bengals respondieron después de esa primera serie y mantuvieron a Robinson bajo control durante la mayor parte del resto del partido. No tuvo ninguna carrera de 10 o más yardas después del primer cuarto.

El éxito de los Bengals contra Robinson, un All-Pro, le da impulso a la defensa de cara al enfrentamiento de esta semana contra Warren.

Golden comentó que está viendo mejoras en los apoyadores de segundo año de los Bengals, Demetrius Knight Jr. y Barrett Carter.

“Me encanta la trayectoria de esos dos muchachos. Tenemos que seguir. Obviamente, llevamos ocho partidos y vamos para nueve ahora. Tenemos que seguir logrando avances positivos”, manifestó Golden.

Golden señaló que Carter viene de uno de sus mejores partidos en la NFL. Knight ha realizado recientemente varias jugadas impactantes en el backfield.

“Linebacker es una de las posiciones más exigidas en el fútbol americano. Especialmente por cómo está evolucionando el juego. Hay mucho engaño visual antes del snap. Tienes cambios de formación, movimientos, movimientos tipo jet. Muchas cosas para alterar tus lecturas. Muchas cosas que rompen tus claves. Esos muchachos están en medio de todo. Ambos están respondiendo muy bien”, indicó Golden.

Una gran incógnita en la defensa contra la carrera de los Bengals es qué pueden esperar en la posición de esquinero del slot. Josh Newton asumió como titular la semana pasada, convirtiéndose en el tercer esquinero distinto del slot en iniciar un partido para el equipo esta temporada. Tiene margen para crecer como tacleador, y esta es su oportunidad de mostrar su desarrollo como jugador.

“(Newton) juega con mucha intensidad. Para él es realmente importante. Es un jugador emocional, hace su trabajo. Lo hace exactamente como queremos que lo haga. Así que creo que ha sido una buena incorporación ahí y nos ha ayudado”.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

CRISIS AÉREA EN CUBA! DIEZ AEROPUERTOS SEGUIRÁN SIN COMBUSTIBLE PARA AVIONES HASTA DICIEMBRE

CRISIS AÉREA EN CUBA! DIEZ AEROPUERTOS SEGUIRÁN SIN COMBUSTIBLE PARA AVIONES HASTA DICIEMBRE"

Foto tomada de video de TVBS que muestra a Alice Huang en una cena organizada por Jensen Huang, CEO de Nvidia, en un restaurante en Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo del 2025. (TVBS via AP)

¿Quién es Alice Huang, la mujer envuelta en el escándalo de espionaje de Nvidia?

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter