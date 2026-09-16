Benfica vence al AC Milan en la primera jornada de la Liga Europa

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Jakub Kaminski del Benfica celebra con sus compañeros tras anotar en el encuentro ante el AC Milan en la primera jornada en la Liga Europa el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

Dodi Lukébakio y Jakub Kaminski marcaron un gol en cada tiempo para el club portugués.

El Sparta Praga ganó 4-1 en Ararat-Armenia para lograr la victoria más amplia de la jornada.

El Sunderland venció 1-0 al AZ Alkmaar, que visitaba el Stadium of Light, en su primer partido europeo en más de siete décadas. El Lyon ganó 2-1 en Anderlecht, mientras que el Bayer Leverkusen derrotó 2-0 al Celje, que jugó como visitante.

El inicio sin victorias del Celta de Vigo en la temporada llegó a siete partidos tras una derrota 1-0 en Omonia.

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FUENTE: AP