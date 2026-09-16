americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Benfica vence al AC Milan en la primera jornada de la Liga Europa

El Benfica venció 2-0 al AC Milan como visitante en el partido más destacado de la primera jornada de la Liga Europa.

Jakub Kaminski del Benfica celebra con sus compañeros tras anotar en el encuentro ante el AC Milan en la primera jornada en la Liga Europa el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Antonio Calanni)
Jakub Kaminski del Benfica celebra con sus compañeros tras anotar en el encuentro ante el AC Milan en la primera jornada en la Liga Europa el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

Dodi Lukébakio y Jakub Kaminski marcaron un gol en cada tiempo para el club portugués.

El Sparta Praga ganó 4-1 en Ararat-Armenia para lograr la victoria más amplia de la jornada.

El Sunderland venció 1-0 al AZ Alkmaar, que visitaba el Stadium of Light, en su primer partido europeo en más de siete décadas. El Lyon ganó 2-1 en Anderlecht, mientras que el Bayer Leverkusen derrotó 2-0 al Celje, que jugó como visitante.

El inicio sin victorias del Celta de Vigo en la temporada llegó a siete partidos tras una derrota 1-0 en Omonia.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la multitud durante el Abierto de Irlanda en el campo Trump International Golf Links en Doonbeg, Irlanda, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Foto AP/Peter Morrison)

La Reserva Federal sube las tasas por primera vez desde 2023 ante la persistente inflación en EEUU

Abdiel Bermúdez sale de Cuba y aparece en México tras años como rostro del Noticiero Nacional de TV

Abdiel Bermúdez sale de Cuba y aparece en México tras años como rostro del Noticiero Nacional de TV

DÍAZ-CANEL ESTRENA PROGRAMA DE RADIO EN PLENA CRISIS CUBANA: Criterio Compartido saldrá cada 15 días

DÍAZ-CANEL ESTRENA PROGRAMA DE RADIO EN PLENA CRISIS CUBANA: "Criterio Compartido" saldrá cada 15 días

Cuba pone en circulación billetes de 10 MIL y 20 MIL pesos en medio de la devaluación del CUP

Cuba pone en circulación billetes de 10 MIL y 20 MIL pesos en medio de la devaluación del CUP

Los precios en una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski)

Las ventas minoristas en EEUU aumentaron en agosto tras bajar en julio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter