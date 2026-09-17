Ben Shelton se retira de la Laver Cup tras perder final del US Open. Nakashima entra en su lugar

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No se dio ninguna razón para el retiro de Shelton, pero está previsto que dispute la Copa Davis con Estados Unidos en la República Checa a partir del viernes, menos de una semana después de perder ante Alexander Zverev en la final del Abierto de Estados Unidos.

Shelton ascendió al puesto número 4 del ranking, el mejor de su carrera, tras alcanzar su primera final de un Grand Slam.

Será el debut de Nakashima en la Copa Laver. Se une a Alex de Miñaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien y Francisco Cerúndolo en el Equipo Mundo, que tiene a Andre Agassi como capitán.

El Equipo Europa de Yannick Noah cuenta con Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jódar, Jakub Mensik y Casper Ruud.

La Copa Laver, que está inspirada en la Copa Ryder, está programada en el O2 Arena de Londres del 25 al 27 de septiembre.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP