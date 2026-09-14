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Ben Shelton pasa de la final del US Open a la Copa Davis y la Copa Laver

NUEVA YORK (AP) — Ben Shelton no se tomará mucho descanso tras alcanzar la final del Abierto de Estados Unidos.

Ben Shelton devuelve ante Alexander Zverev durante la final del US Open, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
Ben Shelton devuelve ante Alexander Zverev durante la final del US Open, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Shelton fue convocado el lunes para el equipo de Copa Davis de Estados Unidos, que enfrentará a la República Checa en Praga esta semana. Luego se unirá al Equipo Mundial en la Laver Cup en Londres el fin de semana siguiente.

Shelton perdió ante Alexander Zverev en su primera final de Grand Slam el domingo. Ascendió el lunes al mejor puesto de su carrera, el número 4 del ranking.

Zverev integra el equipo de Copa Davis de Alemania, que recibirá a Croacia en Halle y estará en el Equipo Europa para la Laver Cup.

Para la segunda ronda de la fase de clasificación contra los checos, Estados Unidos también convocó a Learner Tien, Martin Damm, Christian Harrison y Austin Krajicek.

Taylor Fritz y Tommy Paul se bajaron del equipo.

Será la segunda participación de Shelton en la Copa Davis y la primera desde las finales de 2024.

Tien y Damm recibieron su primera convocatoria a la Davis.

Tien, de 20 años, alcanzó los octavos de final del US Open, mientras que Damm, de 22, llevó a cinco sets al eventual semifinalista Frances Tiafoe en la primera ronda.

Estados Unidos jugará contra los checos el viernes y el sábado en una serie al mejor de cinco, sobre cancha dura bajo techo, en el O2 Arena.

Jakub Mensik, Jiri Lehecka, Tomas Machac y Vit Kopriva fueron convocados para el equipo checo.

El equipo ganador avanzará a las finales en Bolonia, Italia, en noviembre.

Además de Alemania-Croacia, los otros enfrentamientos de equipos que compiten por plazas para unirse a la anfitriona Italia en las finales son: Chile vs. España; Gran Bretaña vs. Ecuador; Austria vs. Bélgica; Corea del Sur vs. India; y Canadá vs. Francia.

En total, hay 52 naciones compitiendo en los distintos niveles de la Copa Davis este fin de semana.

Alex de Miñaur (Australia), Stefanos Tsitsipas (Grecia) y Casper Ruud (Noruega) figuran entre los grandes nombres previstos para representar a sus países. Stan Wawrinka —ganador de la Copa Davis en 2014 con Suiza— disputará su última serie con su país en Brasil, en un duelo del Grupo Mundial I.

Wawrinka planea retirarse al final del año.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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