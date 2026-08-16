Ben Rice pega jonrón de desempate en la 10ma y Yankees vencen 4-3 a Azulejos

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El abridor de los Azulejos de Toronto, Dylan Cease, se enfrenta a los Yankees de Nueva York durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el domingo 16 de agosto de 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP) AP

Las cuatro carreras de Nueva York fueron el doble de las que habían anotado en los tres partidos anteriores, todos derrotas.

El primer hit de Rice en la serie fue un jonrón de dos carreras, su 33.º de la temporada, ante Braydon Fisher (3-4).

Tim Hill permitió un sencillo impulsor del venezolano Andrés Giménez en la parte baja de la décima, pero resistió para lograr su segundo salvamento en seis oportunidades.

Toronto borró una desventaja de 2-1 en la parte baja de la novena, pero David Bednar (6-3) dejó varada la carrera de la victoria en segunda base.

Josh Smith se embasó por un error de fildeo de Rice para abrir la novena y el mexicano Alejandro Kirk recibió base por bolas para colocar la carrera del empate en posición de anotar. El azteca Brandon Valenzuela corrió por Kirk y, un out después, ambos corredores avanzaron con un lanzamiento descontrolado antes de que Ernie Clement empatara con un elevado de sacrificio.

El zurdo de los Yankees Ryan Weathers permitió una carrera y seis hits en 7 1/3 entradas, retirando en orden a los primeros 10 bateadores. Dio una base por bolas y ponchó a cuatro.

Dylan Cease, de Toronto, permitió dos carreras y tres hits en 6 1/3 entradas. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP