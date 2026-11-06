Ben James firma otra buena ronda y lidera en Los Cabos luego de 36 hoyos

James, con su credencial de la Gira de la PGA para el próximo año ya asegurada como el jugador número 1 del ranking de PGA Tour University, firmó su 14.ª ronda de 65 o menos golpes en 13 torneos desde que se hizo profesional tras salir de Virginia este verano.

Ya suma cuatro resultados entre los cinco primeros y ha ido acumulando mucha experiencia en el camino. Una victoria lo colocaría en la Championship Series bajo el nuevo modelo en 2028 y lo situaría entre los mejores 50 del mundo.

“Es raro; en la universidad yo era más bien alguien que hacía 2 o 3 bajo par cada vez que salía y me costaba hacer rondas muy bajas", recordó. "Pero los humanos nos adaptamos al entorno, así que supongo que aquí eso es lo que tienes que hacer. He estado jugando bien, así que es agradable estar firmando números bajos”.

James estaba con 129 impactos, 15 bajo par, en El Cardonal at Diamante, el campo diseñado por Tiger Woods. Tenía un golpe de ventaja sobre Peter Malnati, quien estaba empatado en el liderato hasta quedarse corto del green en el hoyo 9, un par 3, y fallar un putt de 12 pies para par.

“Trabajo muy duro en mi juego y últimamente no he cosechado mucho a cambio", indicó Malnati. "Así que no estoy en esa situación al llegar al tramo final un viernes, en el que... ni siquiera tengo que pensar en la línea de corte sino en jugar golf. Eso fue divertido”.

Zac Blair entregó una tarjeta de 68 y estaba a tres golpes.

Es la segunda vez que James llega como líder al fin de semana. La otra fue en el RBC Canadian Open, y firmó un 78 para salir rápidamente de la pelea. También tuvo una buena oportunidad de ganar el Biltmore Championship Asheville hasta que Jacob Bridgeman dio una exhibición de putt en el tramo final de la ronda definitiva.

“Estoy haciendo todo bien. Pero, para mí, sólo se trata de ganar cada golpe, hacer lo mejor que pueda en cada golpe de golf, sin pensar en lo que viene y simplemente hacerlo lo mejor posible", explicó James. "Y, como digo, sólo hay que ganar el golpe que tienes delante”.

Ganó el hoyo 18, un par 5, cuando menos lo esperaba. James ha estado apoyándose en sus wedges cortos y pegó un approach ordinario que quedó a unos 18 pies. Pero embocó el putt y luego arrancó los primeros nueve hoyos con tres birdies seguidos para marcar el objetivo.

Este es uno de los últimos tres torneos del FedEx Cup Fall, tras el cual los 100 mejores jugadores conservan el estatus completo para el próximo año.

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FUENTE: AP