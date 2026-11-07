Ben James construye ventaja de 4 golpes y se acerca a su 1er título de PGA, en Los Cabos

James, el jugador número 1 del ranking de la PGA University el año pasado, comenzó con una ventaja de un golpe y rápidamente dejó atrás a todos en El Cardonal at Diamante, diseñado por Tiger Woods.

Terminó con un magnífico approach que dejó la bola a 2 pies para birdie en el hoyo 18, par 5. Llegó a 21 bajo par (195), con cuatro golpes de ventaja sobre Ryan Gerard (65).

James, quien se hizo profesional tras jugar en Virginia en junio, tuvo la ventaja tras 36 hoyos en su primera participación como profesional en el RBC Canadian Open. Pero tropezó con un 78 y terminó fuera del top 50.

Esta vez no. Sólo cedió un golpe en los primeros nueve hoyos. Su tramo final incluyó un golpe que tomó la cresta de manera perfecta en el hoyo 15 y rodó hasta quedar a 2 pies.

“Metí un pequeño fade con el (hierro) 5 ahí, lo cual era un poco arriesgado, pero sabíamos que con el viento desde la derecha y un draw tenía más posibilidades de rodar hacia la izquierda, y por allá no es tan bueno", comentó. "Sólo pegué un golpe muy bien ejecutado que quizá tuvo un buen rebote, pero pienso que fue un gran golpe”.

James ya tiene asegurada la tarjeta completa para el próximo año gracias a su primer puesto en el ranking de PGA Tour University. Una victoria lo colocaría en la parte alta de la Championship Series cuando el nuevo modelo del circuito comience en 2028, y debería ser suficiente para meterlo en el top 50 del mundo.

Gerard firmó un 65 sin bogeys, aunque falló un puttde 6 pies para birdie en el hoyo final. Es el jugador mejor clasificado del certamen, en el 23er puesto del mundo, y decidió jugar esta semana en Baja California en lugar de ir a Abu Dabi, donde está en el puesto 70 de la Race to Dubai, evitando así viajar a Oriente Medio.

Cambió de putter a mitad del torneo —lleva dos putters con él—, pasando de uno tipo mallet a uno tipo blade, principalmente por éxitos previos en césped Paspalum.

“La rodé bastante bien todo el día. Me siento bien con el ritmo", indicó Gerard. "Sólo necesito que un par entren mañana y seguir pegándole al centro, y estaremos bien”.

Chris Kirk (65) y Denny McCarthy (67) estaban cinco golpes atrás, mientras que el local Álvaro Ortiz (66), integraba el grupo situado a seis golpes. Ortiz obtuvo una credencial de la PGA para el próximo año al terminar entre los 20 primeros de la lista de puntos del Korn Ferry Tour.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP