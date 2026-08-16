Ben Franklin eligió a EEUU. Su hijo eligió la Corona. Esta discrepancia es un reflejo del país

La casa de Benjamín Franklin en el centro de Londres, el lunes 11 de mayo de 2026. (AP Foto/Kin Cheung) AP

William Franklin fue enterrado en el cementerio de St. Pancras Old Church tras su muerte en 1813, más de tres décadas después de que se viera obligado a abandonar Estados Unidos por servir al país contra el que su padre luchó con empeño para lograr la independencia.

Su entierro en la capital de lo que entonces era el Imperio Británico recuerda que la Guerra de Independencia de Estados Unidos fue, al mismo tiempo, un conflicto civil y el acto fundacional de Estados Unidos de América. También es, según los historiadores, un recordatorio de que el conflicto que destruyó amistades y desgarró familias hace 250 años continúa hasta el día de hoy.

“Ahora, especialmente, creo que es importante que la gente entienda que la historia estadounidense está formada por 250 años en los que todos discrepan entre sí”, afirmó James Taub, curador asociado del Museum of the American Revolution en Filadelfia.

“La Guerra de Independencia es un acontecimiento en curso. La estamos viviendo, todavía hasta el día de hoy”, añadió. “Y todos participamos en ella de una manera u otra”.

Después de la Gran Feria Estatal de Estados Unidos del presidente Donald Trump en Washington, después de los conciertos de bandas, las barbacoas y los fuegos artificiales que marcaron las celebraciones del Día de la Independencia en todo Estados Unidos, el país sigue enfrentando la tarea de formar una unión más perfecta a partir de la ira y la confrontación que han llenado el periodo desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

Es un proceso desordenado que comenzó entre los escombros de la Guerra de Independencia.

A menudo simplificada como el relato de patriotas audaces que se unieron para derrotar al poderoso Imperio británico, la Guerra de Independencia fue, con mayor precisión, una guerra de ocho años librada por personas que alguna vez se vieron a sí mismas como británicas contra los ejércitos de su antiguo soberano.

Hasta un tercio de la población permaneció leal al rey Jorge III y, en ocasiones durante la guerra, los estadounidenses lealistas fueron el mayor contingente de tropas dentro de las fuerzas británicas. Personas negras esclavizadas lucharon en ambos bandos del conflicto, al igual que los pueblos indígenas.

Las personas basaban sus lealtades en quién creían que tenía más probabilidades de otorgar libertad y justicia.

Esa compleja realidad se manifestó en la familia Franklin.

Una revolución para las colonias y una grieta en la unidad de la familia Franklin

Cuando Ben Franklin hizo volar una cometa en medio de una tormenta eléctrica en 1752 para demostrar que el rayo era esencialmente una enorme chispa eléctrica, el joven William Franklin estaba a su lado.

Cinco años después, padre e hijo viajaron juntos a Londres cuando Ben Franklin fue enviado a la capital del Imperio Británico para representar al gobierno colonial de Pensilvania. Mientras Ben Franklin se instalaba en su casa de 36 Craven St., que hoy funciona como museo de la vida del Padre Fundador en Londres, William estudió derecho y se casó. Ambos disfrutaron de la cultura y la vida nocturna londinenses.

William Franklin regresó a Estados Unidos y se convirtió en gobernador de Nueva Jersey en 1763, un cargo que ocuparía durante los siguientes 13 años.

Pero padre e hijo entraron en un conflicto cada vez mayor cuando Ben Franklin regresó a Filadelfia en 1775. Mientras Franklin padre respaldaba los crecientes llamados a la independencia como miembro del Congreso Continental, William rechazó la autoridad del Congreso y continuó representando al rey.

William fue arrestado por las fuerzas del naciente gobierno estadounidense como “un enemigo de la libertad del país” en enero de 1776 y encarcelado hasta octubre de 1778, gran parte del tiempo en régimen de aislamiento. Tras su liberación en un intercambio de prisioneros, se convirtió en un líder de la comunidad lealista en el bastión británico de la ciudad de Nueva York.

Tras la derrota de las fuerzas británicas, William zarpó hacia Londres en 1782. Se cree que solo tuvo un breve encuentro con su padre entre su arresto y la muerte de éste en 1790.

Franklin advirtió a su hijo sobre el riesgo de los vínculos con la Corona

La amarga ruptura se produjo a pesar de que Ben Franklin le advirtió repetidamente a su hijo que, si no renunciaba como gobernador real, el nuevo gobierno lo arrestaría, señaló Daniel Mark Epstein, quien relató la relación en su libro “The Loyal Son: The War in Ben Franklin’s House” (“El hijo leal: la guerra en la casa de Ben Franklin”). Pero William no cedió.

“No iba a ceder en absoluto”, comentó Epstein. “Fue el último gobernador en abandonar su cargo, y tuvieron que sacarlo literalmente arrastrándolo, encadenado”.

Epstein considera la historia de los Franklin como un relato aleccionador para los ciudadanos airados de Estados Unidos en el siglo XXI, un país marcado por el fácil acceso a las armas y el descenso de los estándares educativos. En contraste, Estados Unidos en la época colonial era una sociedad con altos niveles de alfabetización, donde el 90% de la población sabía leer y era más probable que la gente discutiera sus problemas en lugar de recurrir a la violencia.

Y, aun así, las diferencias de las colonias con el Imperio desembocaron en la guerra.

“Nuestro sistema educativo nos ha fallado en esto”, sostuvo Epstein. “Estamos realmente en una crisis terrible en términos de educación. A la gente le resulta muy, muy difícil sostener argumentos racionales porque no tiene el lenguaje y, sin embargo, existe esta demencial disponibilidad de armas”.

Taub adopta una visión más amplia, y en las tensiones actuales, ve ecos de los conflictos que encendieron la Guerra de Independencia.

Indicó que los estadounidenses necesitan comprender las complejidades de la era revolucionaria para poder ver cuán singular fue la Declaración de Independencia de 1776 y por qué tantos países han modelado desde entonces sus documentos fundacionales a partir de ella.

“Me hace sentir mejor sobre nosotros hoy”, expresó. “Y creo que mostrará que solo somos parte de 250 años de una historia en curso y 250 años de una misión en curso que fue establecida, una causa que fue establecida por personas en 1776”.

___

Este reportaje forma parte de una serie de historias que exploran la vida en Estados Unidos en conmemoración de su 250mo aniversario.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP