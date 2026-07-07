Bélgica obtiene 'justicia' por Balogun y golea 4-1 a EEUU para arribar a cuartos del Mundial

Romelu Lukaku, de Bélgica, festeja luego de anotar el cuarto gol de su selección ante Estados Unidos en los octavos de final de la Copa del Mundo, el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

En suelo estadounidense y tras la polémica decisión de la FIFA, de permitir que el delantero estelar estadounidense Folarin Balogun jugara al retirarle una suspensión de un partido por tarjeta roja , Lukaku retó a la multitud de 66.925 personas en Lumen Field.

Luego, los Diablos Rojos recurrieron a las redes sociales para burlarse aún más de lo que, a su juicio, no tenía ninguna gracia, y publicaron sobre una foto las palabras: “Anulen esto”.

Dentro del vestuario de Bélgica en el Lumen Field, los jugadores se mofaron del presidente estadounidense Donald Trump imitando su baile , los gestos que hace al balancear las caderas y lanzar lentamente puñetazos al aire.

“Siempre hay justicia en algún lugar de la vida”, manifestó el mediocampista belga Nicolas Raskin. “No creemos que haya sido justo el hecho de que pasara algo así. Y hoy, creo que esto simplemente nos aporta un poquito de motivación que necesitábamos para ganar el partido”.

La federación belga de fútbol quería una explicación de la FIFA sobre la decisión de permitir que Balogun jugara. Sin embargo, muchos de los jugadores de Bélgica insistieron en que no necesitaban motivación adicional para el partido del lunes.

Bélgica amplió su racha invicta a 18 partidos y eliminó a Estados Unidos en los octavos de final por segunda vez en 12 años.

Los jugadores estadounidenses, incluido el defensor Alex Freeman, llegaron a la noche del lunes con sed de revancha por 2014 y por la goleada 5-2 sufrida en marzo en un amistoso de preparación para el Mundial. El capitán belga Youri Tielemans tenía otras ideas, lo mismo que sus compañeros.

En conjunto, ofrecieron una actuación casi perfecta.

“Pusimos mucha intensidad, y también hubo calidad”, comentó Tielemans. “Defensivamente, estuvimos muy compactos. Intentamos presionarlos y nos funcionó muy bien. También marcamos en los momentos adecuados”.

Aunque Lukaku le puso el broche final al triunfo, no fue la llamada “Generación Dorada” de Bélgica la que impulsó al equipo a la victoria. Jérémy Doku no fue titular con los Diablos Rojos, y Kevin De Bruyne ni siquiera salió del banco.

En lugar de Lukaku o De Bruyne, los dos goleadores más laureados en la historia de la selección belga, fue Charles De Ketelaere quien firmó un doblete. De Ketelaere consideró que ésta fue su mejor actuación hasta ahora con la selección belga, cuyos cuatro goles fueron la mayor cantidad que Estados Unidos ha permitido en un duelo mundialista desde la derrota 5-1 sufrida ante Checoslovaquia en 1990.

“Es una gran sensación ofrecer esta actuación en este partido y avanzar”, expresó De Ketelaere. “Es increíble para el equipo y para el país”.

Hans Vanaken también anotó por Bélgica, que estuvo muy cerca de no avanzar siquiera a los octavos de final. Tan sólo para pactar el duelo ante Estados Unidos, necesitó una remontada dramática tras ir perdiendo por dos goles para vencer a Senegal en los dieciseisavos.

Los Diablos Rojos comenzaron el torneo con dudas, conformándose con empates ante Irán y Egipto. De no haber sido por una paliza de 5-1 a Nueva Zelanda, Bélgica podría no haber superado la fase de grupos, tal como le ocurrió hace cuatro años en Qatar.

“Creo que podríamos haberlo hecho mucho mejor en la fase de grupos”, señaló el mediocampista Dodi Lukébakio. “Pero crecimos. Hoy estamos mostrando que tenemos más confianza. Y con los resultados, eso nos ayuda mucho. Y estamos mostrando nuestra calidad, sin duda”.

Los Diablos Rojos jugarán el viernes contra España, campeona de 2010, en Inglewood, California, por un lugar en semifinales ante Francia o Marruecos.

Lo harán sin el mediocampista Amadou Onana, quien, según el entrenador Rudi Garcia, sufrió una “lesión grave” mientras marcaba al delantero estadounidense Christian Pulisic a los 19 minutos.

Vanaken reemplazó a Onana a los 21. Lukaku levantó la camiseta de Onana después del pitazo final.

Más allá de la lesión de Onana, a la que Garcia se refirió como una “nube oscura” que se cernía sobre el equipo, fue la noche de Bélgica. Considerando la antesala del partido —que incluyó una llamada de Trump al líder de la FIFA Gianni Infantino, para solicitar una revisión de la tarjeta roja de Balogun—, la victoria resultó aún más dulce.

“Nuestro trabajo era mostrar en la cancha que estamos aquí por el fútbol”, afirmó Tielemans. “Esa decisión no estaba en nuestras manos, y simplemente teníamos que hablar en la cancha. Y hoy lo hicimos”.

Al parecer, el veterano arquero Thibaut Courtois no se molestó por el drama previo al partido.

“Leí cosas y me reí”, dijo. “Estaba más seguro de ganarle a Estados Unidos que a Senegal, porque Senegal es un mejor equipo de fútbol que Estados Unidos”.

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FUENTE: AP