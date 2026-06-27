americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bélgica golea 5-1 a Nueva Zelanda con doblete de Trossard y avanza como 1ro de grupo en el Mundial

VANCOUVER (AP) — Leandro Trossard firmó un doblete y Bélgica se sobrepuso a un lento inicio en el Mundial para avanzar como primero de grupo a la fase de eliminación directa con una victoria el viernes 5-1 sobre Nueva Zelanda.

Jugadores de Bélgica celebran el segundo gol de su equipo en el partido contra Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Vancouver. (AP Foto/Abbie Parr)
Jugadores de Bélgica celebran el segundo gol de su equipo en el partido contra Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Vancouver. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Con una explosión ofensiva en la segunda mitad, Bélgica terminó en la cima del Grupo G y el miércoles se enfrentará en Seattle a un equipo que haya finalizado en el tercer lugar de su sector. El partido se disputó de manera simultánea al otro duelo del grupo entre Egipto e Irán, que terminó en un empate 1-1.

Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers también marcaron por los belgas, que fueron eliminados en la fase de grupos hace cuatro años en Qatar después de finalizar en la tercera posición en Rusia 2018.

Elijah Just descontó por Nueva Zelanda, que necesitaba ganar para tener opciones de avanzar. Los All Whites regresan a casa sin conseguir su primera victoria en un Mundial.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

La caída de La abogada de los milagros: denuncias de haber inventado abusos y estafado a migrantes

La caída de "La abogada de los milagros": denuncias de haber inventado abusos y estafado a migrantes

Residentes se sientan cerca de sus casas destruidas dos días después del sismo que azotó La Guaira, Venezuela, el viernes 26 de junio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezolanos duermen en autos y bajo árboles al tiempo que se preguntan dónde vivir tras sismos

Trump cita a Cuba para advertir sobre el avance del comunismo en EE.UU. tras primarias de Nueva York

Trump cita a Cuba para advertir sobre el avance del comunismo en EE.UU. tras primarias de Nueva York

Trabajadores de rescate buscan entre los escombros de un edificio derruido tras un sismo, el jueves 25 de junio de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

LO ÚLTIMO: Suben a 589 los muertos por los sismos en Venezuela, dice presidenta encargada

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter