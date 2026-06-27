Bélgica golea 5-1 a Nueva Zelanda con doblete de Trossard y avanza como 1ro de grupo en el Mundial

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Jugadores de Bélgica celebran el segundo gol de su equipo en el partido contra Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Vancouver. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Con una explosión ofensiva en la segunda mitad, Bélgica terminó en la cima del Grupo G y el miércoles se enfrentará en Seattle a un equipo que haya finalizado en el tercer lugar de su sector. El partido se disputó de manera simultánea al otro duelo del grupo entre Egipto e Irán, que terminó en un empate 1-1.

Sorpresivamente, los belgas llegaron al encuentro en el tercer puesto de su grupo, luego de iniciar su Mundial con un empate 1-1 ante Egipto y una igualada sin goles frente a Irán.

Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers también marcaron por los belgas, que fueron eliminados en la fase de grupos hace cuatro años en Qatar después de finalizar en la tercera posición en Rusia 2018.

Elijah Just descontó por Nueva Zelanda, que necesitaba ganar para tener opciones de avanzar. Los All Whites regresan a casa sin conseguir su primera victoria en un Mundial.

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP