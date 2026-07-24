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Bélgica contrata a Mark van Bommel para dirigir la selección tras caer en cuartos del Mundial

BRUSELAS (AP) — El ex internacional neerlandés Mark van Bommel asumió como técnico de la selección de Bélgica tras la campaña del equipo que le condujo hasta los cuartos de final del Mundial.

ARCHIVO - Mark van Bommel, técnico de Royal Antwerp, durante el partido contra Porto en el Grupo H de la Liga de Campeones, el 7 de noviembre de 2023. (AP Foto/Miguel Pereira)
ARCHIVO - Mark van Bommel, técnico de Royal Antwerp, durante el partido contra Porto en el Grupo H de la Liga de Campeones, el 7 de noviembre de 2023. (AP Foto/Miguel Pereira) AP

Van Bommel sustituye a Rudi Garcia, cuya salida al término de su contrato el 31 de julio se confirmó esta semana.

“Bélgica tiene jugadores extraordinarios y un potencial enorme", dijo Van Bommel. "Junto con mi cuerpo técnico, queremos construir un equipo disciplinado, ambicioso y lo suficientemente valiente como para competir con los mejores”.

Van Bommel ha dirigido a PSV Eindhoven, Wolfsburg y Royal Amberes. Como jugador, militó con grandes clubes europeos, entre ellos Barcelona, Bayern Múnich y AC Milan. También integró la selección de Holanda que alcanzó la final del Mundial de 2010, en la que perdió ante España.

Impulsó su reputación como entrenador en Bélgica al conquistar un doblete de liga y copa con Royal Amberes en 2023. Ese fue el primer título de liga de ese club desde 1957.

“El éxito nunca está garantizado, pero el trabajo duro, la honestidad y el compromiso sí”, dijo Van Bommel. "Daremos todo para ayudar a este equipo a mejorar cada día y hacer que el pueblo belga se sienta orgulloso”.

Boudewijn Zenden, Maarten Martens y Reinier Robbemond fueron nombrados asistentes de Van Bommel.

“Estoy verdaderamente encantado de que Mark van Bommel y sus asistentes hayan aceptado asumir este desafío", señaló el director deportivo de la federación belga de fútbol, Vincent Mannaert. "Están muy motivados y son ambiciosos, y estoy convencido de que, con su experiencia internacional tanto como entrenadores como jugadores, estarán en una posición ideal para ayudar a nuestros Diablos Rojos belgas a seguir mejorando, conseguir resultados y alcanzar todo su potencial, tanto individualmente como en equipo”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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