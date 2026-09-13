Beijing prohíbe poseer drones en la ciudad tras medidas previas para endurecer normas

Una intérprete descansa junto a un cartel que prohíbe los drones en Beijing, el 31 de mayo de 2023 (AP Foto/Ng Han Guan) AP

Beijing ha vetado los vuelos de drones no autorizados, aludiendo a motivos de seguridad, y ha designado el área administrativa de la ciudad como espacio aéreo restringido.

Las últimas normas revisadas llegan después de un accidente mortal a finales de junio en el que una aeronave pequeña se estrelló contra un rascacielos de Beijing, lo que causó la muerte del piloto y dejó 13 heridos.

Según las regulaciones aprobadas en marzo y que entraron en vigor el 1 de mayo, los propietarios de drones ya existentes en Beijing debían registrar sus dispositivos con sus nombres y datos reales, pero se les permitía conservar sus drones registrados bajo requisitos estrictos.

Sin embargo, de acuerdo con las regulaciones revisadas aprobadas este mes, que serán efectivas a partir del 15 de noviembre, también se prohibirá la posesión o el almacenamiento de drones o de componentes clave dentro de los límites de la ciudad de Beijing. Las autoridades difundieron las normas revisadas el domingo.

Las autoridades pueden confiscar los drones de quienes no cumplan y pueden imponer multas a personas y empresas.

Las autoridades de Beijing ofrecerán subsidios para que los propietarios actuales de drones vendan sus dispositivos en puntos de recompra designados, según el periódico estatal Beijing Daily. Los dueños de drones también pueden considerar desmantelarlos para su desecho y reciclaje con un pequeño subsidio, o enviarlos fuera de Beijing antes de que entren en vigor las nuevas normas.

Los usuarios de drones aún pueden volarlos al aire libre en otras partes del país, pero se exige el registro con nombre real. Beijing, la capital china, suele tener normas de seguridad más estrictas que otras partes de China.

Ya está prohibido llevar drones a Beijing desde fuera de la ciudad, incluso por parte de turistas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP