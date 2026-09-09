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Beavers logra 2 hits y 3 impulsadas en inning de 8 carreras; Orioles vencen 9-5 a Guardianes

BALTIMORE (AP) — Dylan Beavers conectó dos hits e impulsó tres carreras en una tercera entrada de ocho anotaciones que llevó el miércoles a los Orioles de Baltimore a una victoria de 9-5 sobre los Guardianes de Cleveland.

Coby Mayo (derecha), de los Orioles de Baltimore, festeja su jonrón solitario con Jackson Holliday en el duelo del miércoles 9 de septiembre de 2026 ante los Guardianes de Cleveland (AP Foto/Nick Wass)
Coby Mayo (derecha), de los Orioles de Baltimore, festeja su jonrón solitario con Jackson Holliday en el duelo del miércoles 9 de septiembre de 2026 ante los Guardianes de Cleveland (AP Foto/Nick Wass) AP

Coby Mayo añadió un jonrón en la sexta entrada por los Orioles, que habían perdido siete de ocho compromisos antes de encender su ofensiva contra el zurdo Foster Griffin (15-5).

Chase DeLauter y Nathaniel Lowe conectaron sendos vuelacercas por los Guardianes, que mantienen una estrecha ventaja en la lucha por el tercer pasaje de comodín de la Liga Americana y persiguen a los Medias Blancas de Chicago, líderes de la División Central de la Liga Americana.

Baltimore perdía 2-0 antes de enviar a 14 bateadores al plato y conseguir ocho hits en la decisiva tercera entrada.

Después de que los dos primeros bateadores conectaron sencillos ante Griffin, Beavers intentó tocar la bola dos veces. Luego, Griffin erró un tiro a segunda base, que se fue hacia los jardines, lo que permitió que ambos corredores avanzaran.

Beavers siguió con un doble al jardín izquierdo, la banda contraria, que inició el desfile de Baltimore al plato.

Shane Baz (6-15) permitió cinco carreras en 5 2/3 entradas por los Orioles. El derecho había recibido apenas 19 carreras de apoyo en sus 14 aperturas anteriores, pero pasó la mayor parte de este juego trabajando con una ventaja considerable.

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