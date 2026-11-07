Beatifican a fraile guatemalteco asesinado durante conflicto armado en década de 1980

El cardenal mexicano Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, dirigió la eucaristía en representación del papa León XIV, quien dijo que el país “contaba ya con un nuevo intercesor en el cielo”. Una reliquia con restos de Ramírez Monasterio, fue presentada en la eucaristía.

“Vengo en nombre del papa León XIV que me concedió la gracia de representarlo en esta celebración”, dijo Robles Ortega en su homilía. “Que Monasterio inspire a las familias guatemaltecas a vivir en humildad y solidaridad y que sostenga a los sacerdotes de todo el mundo con la finalidad diaria a las promesas de su ordenación”.

Miles de personas asistieron a la misa de beatificación en una finca municipal en Santa Lucía Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez. Entre los asistentes estaba el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y familiares de Ramírez Monasterio.

“Al contemplar su entrega, es imposible no volver los ojos a la historia y a la identidad profunda de está nación. Guatemala es por gracia e historia, una hermosa y dolorosa tierra de mártires", añadió el cardenal. "El suelo guatemalteco ha sido regado generosamente con la sangre de hombres y mujeres que no dudaron en anteponer la fidelidad del evangelio a sus propias vidas en tiempos difíciles”.

Robles Ortega dijo que el proceso de beatificación se remonta a 1996, cuando ya se proponía el nombre del ahora beato Ramírez Monasterio ante el santo Juan Pablo II, entonces papa y cabeza de la Iglesia católica. En 2000 de nuevo se solicitó la beatificación.

El Vaticano anunció en enero del presente año que el papa León XIV había autorizado el decreto “relativo al martirio de Augusto Rafael Ramírez Monasterio, sacerdote de la Orden de los Frailes Menores”, junto al reconocimiento de un milagro atribuido a la intercesión de Ángela Catalina Isacchi, fundadora de la Congregación de las Ursulinas del Sagrado Corazón de Jesús de Asola, ordenando ser beatificados.

Ramírez Monasterio nació en Guatemala el 5 de noviembre de 1937. Fue ordenado sacerdote en España en 1967 y a partir de 1968 fue párroco de la iglesia San Francisco el Grande en Antigua, Guatemala. Desde entonces el fraile había dedicado su vida al evangelio, especialmente a los más vulnerables, en un país que mantenía un conflicto armado desde 1960 entre el ejército y la guerrilla.

Según los registros del Vaticano, en la década de 1980 Ramírez Monasterio había ayudado a un campesino que, tras unirse a la guerrilla armada, deseaba beneficiarse de una amnistía. El ahora beato fue detenido el 2 de junio de 1983 por el acompañamiento al campesino, sufrió torturas y luego fue puesto en libertad, pero se enfrentó a un periodo de vigilancia especial y recibió numerosas amenazas de muerte, exigiéndole revelar lo que había escuchado en secreto de confesión.

El 7 de noviembre de 1983, fue capturado por militares y sometido a nuevas torturas.

“Durante su traslado en un coche de la policía especial a las afueras de la ciudad, intentó escapar, pero los militares lo alcanzaron y lo mataron. Se consideró que el odio a la fe fue la causa de su asesinato”, afirmó el Vaticano.

Al inicio de su mensaje, el cardenal Robles Ortega también pidió oración por la salud del papa León XIV, que realiza su viaje pastoral.

FUENTE: AP